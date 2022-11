“È STATO COME SE MIO PADRE AVESSE TENTATO DI UCCIDERMI” – A QUASI UN ANNO DALLA FINE DELLA TUTELA, QUELLA SVALVOLONA DI BRITNEY SPEARS TORNA A SVELENARE CONTRO LA SUA FAMIGLIA: “SONO STATA COSTRETTA A LAVORARE SETTE GIORNI SU SETTE. SE FOSSI STATA RISPETTATA, MIO PADRE SAREBBE STATO RINCHIUSO. MA NON HO INTENZIONE DI SPENDERE ALTRI SOLDI PER VEDERLO CONDANNATO. HO SCELTO DI SORRIDERE E DI SBATTERLO IN FACCIA ALLA MIA FAMIGLIA FINO AL GIORNO DELLA MIA MORTE…” VIDEO

DAGONEWS

britney spears nuda 2

Ad un anno dalla fine dei 13 anni di tutela, Britney Spears si sfoga sui social contro il padre Jamie, al quale sta facendo causa per abuso di tutela. «È stato come se mio padre avesse tentato di uccidermi - scrive la 40enne vincitrice di un Grammy - Ne ho parlato diverse volte, ho le prove ed i testimoni di ciò che ha fatto».

Britney ha sottolineato come sia stata costretta a lavorare "sette giorni su sette" incassando 137,7 milioni di dollari a Las Vegas dal 2013 al 2017, al quale seguì un tour di 31 date nel 2018.

«Ho le prove di tutto questo. Ne ho parlato in diretta in tribunale durante il Covid (il 23 giugno 2021) – ha aggiunto - Mia madre ha riso e ha detto: "Sono così felice che questa volta il giudice non ti abbia tenuto in piedi per tre ore nella tua stanza e poi ti abbia cancellato come ha fatto l'ultima volta”». La cantante vuole "porre fine al sistema" in cui è stata costretta e spera che le persone coinvolte non "se ne escano come se non avessero fatto nulla".

britney spears con i genitori

«Credo davvero che chiunque si sia trovato in quella situazione non ce l'avrebbe mai fatta - ha dichiarato Britney - Se fossi stata apprezzata e rispettata, mio padre sarebbe stato rinchiuso in due secondi! La gente dice che dovrei sborsare un sacco di soldi per dimostrare che queste accuse sono vere! Non spenderò mai altri soldi e non andrò mai in tribunale per vedere se mio padre verrà condannato! Ho scelto di sorridere e di sbatterlo in faccia alla mia famiglia fino al giorno della mia morte».

britney spears e il padre

La Spears ha rivelato che il 19 ottobre 2021 è stata la prima volta in cui ha ottenuto una carta bancomat personale per fare acquisti da sola in "quasi 15 anni", il che è stata “una conquista piuttosto grande per me".

«Spero che solo pochi possano capire come ci si sente nell'aspettare in fila con un uomo sempre davanti a te che ti fa da fantasma e acquista cose per conto tuo» ha continuato la cantante. «Ho tremato per 15 minuti quando ho fatto il primo acquisto in totale libertà. Come osa uno Stato o una nazione concedere a un uomo o a una donna il diritto di usare i miei beni a mio nome?».

