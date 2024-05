“STAVO PULENDO LA PISTOLA, IL COLPO È PARTITO ACCIDENTALMENTE” – GIAMPIERO GUALANDI, IL VIGILE URBANO CHE HA SPARATO E UCCISO SOFIA STEFANI AD ANZOLA EMILIA, IN PROVINCIA DI BOLOGNA, SI DIFENDE E PARLA DI INCIDENTE. MA NELLA SEDE DELLA POLIZIA LOCALE SI RINCORRONO LE VOCI DI UN RAPPORTO SENTIMENTALE TRA LA VITTIMA EX COLLEGA DI 34 ANNI, E L’UOMO, 60ENNE – C’È CHI SOSTIENE CHE LEI, FIDANZATA, AVESSE DECISO DI LASCIARLO. QUALCUN ALTRO SOSTIENE CHE FOSSE GUALANDI, A SUA VOLTA SPOSATO, A VOLER INTERROMPERE LA RELAZIONE E CHE SUL POSTO DI LAVORO CI FOSSE STATA QUALCHE DISCUSSIONE…

"Stavo pulendo la pistola quando accidentalmente è partito un proiettile". Sono queste, apprende l'Adnkronos, le prime parole che l'agente della Polizia Locale in servizio al comando di Anzola nell'Emilia, avrebbe detto ai carabinieri del Reparto operativo di Bologna.

Il proiettile ha colpito e ucciso una donna di 34 anni, ex dipendente del comando della cittadina, che in quel momento si trovava nell'ufficio dove è in servizio il 60enne. La presenza della donna potrebbe essere stata motivata proprio dai rapporti che intratteneva con l'uomo, la cui posizione resta al vaglio.

Una donna di 33 anni, Sofia Stefani, uccisa da un colpo alla testa sparato dalla pistola di ordinanza di un ex collega, Giampiero Gualandi, vigile urbano commissario capo attualmente in servizio alla polizia locale di Anzola dell’Emilia, comune bolognese di 15mila abitanti tra Bologna e Modena.

Lui 60 anni, lei molto più giovane di lui. Un copione già visto troppe volte: l’ennesimo femminicidio. Ai carabinieri che lo hanno sentito proprio nella sede della municipale, Gualandi ha detto: «Stavo pulendo la pistola ed è partito un colpo». Una versione che però non convince gli inquirenti che stanno vagliando ogni possibile pista, compresa [...] quella di un delitto per una relazione ormai agli sgoccioli.

Perché le voci su un rapporto sentimentale tra la vittima, ex vigilessa anche lei, con Gualandi circolavano. Tutto al momento deve essere verificato, anche il fatto che la donna, fidanzata, avesse deciso di lasciarlo. Qualcun altro sostiene che fosse Gualandi, a sua volta sposato, a voler interrompere la relazione e che sul posto di lavoro ci fosse stata qualche discussione.

Resta il fatto che dalla sua pistola d’ordinanza è partito il colpo, uno solo sembrerebbe, che ha colpito la donna senza lasciarle scampo. Erano passate da poco le 16 di ieri […] nella sede del comando intercomunale della polizia municipale di Anzola-Sala Bolognese […]

Lì Gualandi, in passato comandante della polizia locale dell’Unione Intercomunale Terre d’Acqua, era rientrato in servizio dopo che il Comune di Anzola si è staccato dall’Unione. E lì, sul posto di lavoro, aveva conosciuto quella collega più giovane di trent’anni.

Sofia allora lavorava nel presidio di Sala Bolognese, ma non era strano che tra colleghi ci si spostasse tra una sede e l’altra. Lei però aveva dismesso la divisa di vigile urbano a fine 2023, il contratto non le era stato rinnovato.

[…] Ieri pomeriggio era sola con Gualandi nell’ufficio di lui, anche se nella sede del comando c’erano altri, pochi, colleghi che hanno detto di non aver visto nulla ma di aver sentito lo sparo.

[…] In passato Gualandi era stato indagato — e poi assolto — per diffamazione tramite Facebook nei confronti del sindaco di Anzola Giampiero Veronesi. Sindaco che ieri ha esortato i suoi concittadini: «Non dobbiamo avere morbosa curiosità. Capire le motivazioni spetta agli inquirenti e al tempo, che determineranno responsabilità e colpevoli. Quello che noi dobbiamo fare adesso è stringerci alla famiglia di Sofia e avere rispetto per le famiglie devastate da questa tragedia. E anche per questo mi accingo a proclamare il lutto cittadino».

