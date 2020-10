“SUBITO LOCKDOWN A MILANO E NAPOLI” – WALTER RICCIARDI: “NELLE AREE IN CUI L’EPIDEMIA È FUORI CONTROLLO SERVE UNA CHIUSURA MIRATA DI TUTTE LE ATTIVITÀ NON ESSENZIALI, CON SCUOLE E ATTIVITÀ PRODUTTIVE APERTE” – “STATE A CASA, CREATEVI LA VOSTRA BOLLA SOCIALE. FATEVI UN ESAME DI COSCIENZA E CERCATE DI SALVARVI IL NATALE…”

Da “Un giorno da Pecora – Radio1”

“L'ultimo Dpcm ha alzato un po' una mattonella per tutta Italia, ma ci sono delle aree in cui l'epidemia è fuori controllo. Per queste aree c'è bisogno di lockdown mirati, il giorno e la notte. Quali zone avrebbero bisogno di questi lockdown? Milano e Napoli assolutamente si. Una chiusura mirata di tutte le attività non essenziali, con scuole aperte, attività produttive e fabbriche, ad esempio”.

Lo dice a Rai Radio1, ospite di Un Giorno da Pecora, Walter Ricciardi, consulente del ministro della Salute Roberto Speranza. Rischiamo un lockdown generalizzato di tutto il Paese? “Credo che non ci sarà e che non sia necessario. Ma per far si che questo non accada entro natale bisogna farne alcuni adesso.

Ieri la cancelliera Merkel ha detto una cosa che io credo il ministro Speranza comincerà a dire: state a casa, createvi la vostra bolla sociale - ha detto Ricciardi a Rai Radio1 - perché in questo momento la circolazione del virus è talmente intensa che comportarsi normalmente non è possibile. Fatevi un esame di coscienza e cercate di salvarvi il natale comportandovi così ora. Questo è quello che dovrebbero fare i cittadini”.

