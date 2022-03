“TOTTI E ILARY SAREBBERO A UN PASSO DAL DIVORZIO” - SECONDO “DI PIÙ TV” L’EX CAPITANO GIALLOROSSO SAREBBE MOLTO INNAMORATO DI NOEMI, DIVORZIATA E MADRE DI DUE BAMBINI, AL PUNTO DI AVERLA GIA' PRESENTATA ALLA SUA RISTRETTA CERCHIA DI AMICI - I DUE PICCIONCINI SI SAREBBERO FATTI VEDERE PIÙ VOLTE IN UNO DEI RISTORANTI PREFERITI DI TOTTI A SANTA SEVERA, MA ANCHE ATTOVAGLIATI A MONTECARLO. E LA BLASI? SI CONSOLA CON IL LAVORO: IN QUESTO PERIODO È IMPEGNATA CON LA…

Da www.liberoquotidiano.it

Si continua a parlare di crisi tra Francesco Totti e Ilary Blasi. La smentita dell’ex capitano giallorosso è apparsa piuttosto debole e secondo Di Più Tv i due sarebbero a un passo dal divorzio.

Una fonte vicina alla coppia rivela che Totti sarebbe molto innamorato di Noemi, la donna di 34enne alla quale si sarebbe avvicinato per le loro comuni passioni come il calcio e il padel. I bene informati sostengono che Noemi – laureata in Economia, divorziata e madre di due bambini piccoli è stata già presentata alla ristretta cerchia di amici di Francesco.

I due si sarebbero fatti vedere più volte in uno dei ristoranti preferiti di Totti a Santa Severa, ma anche a Montecarlo. Nel frattempo Ilary Blasi si consola con il lavoro: in questo periodo è impegnata con la nuova edizione dell’Isola dei Famosi, che ripartirà su Canale 5 in primavera, subito dopo la fine del Grande Fratello Vip.

