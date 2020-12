“TROIA, LURIDA, SPARATI TU, VOGLIO VEDERTI RICOPERTA DEL TUO STESSO SANGUE” - LE OFFESE ALLE DONNE CHE PRATICANO LA CACCIA NELLA DIRETTA FACEBOOK CON GIUSEPPE CRUCIANI E L’EUROPARLAMENTARE DI FRATELLI D’ITALIA, BERLATO: “LE DONNE VANNO A CACCIA DI UCCELLI MA IN REALTÀ VOGLIONO L'UCCELLO…” - PERCHÉ LE FEMMINISTE TACCIONO? CHI PRATICA LA CACCIA È “MORALMENTE INFERIORE” DA MERITARE QUALUNQUE OFFESA?

“Le donne vanno a caccia di uccelli ma in realtà vogliono l'uccello…”, “Vuoi unire la caccia e la figa!”, “Troia, lurida, sparati tu, voglio vederti ricoperta del tuo stesso sangue”. Durante una diretta facebook organizzata da Sergio Berlato (euoparlamentare di FdI) e Giuseppe Cruciani per dare spazio alle denunce di giovani donne che vanno a caccia, ne vengono fuori di tutti i colori.

Emerge una strepitosa forma di razzismo, che riesce a combinare il sessismo più aggressivo con una presunta superiorità morale verso chi pratica la caccia. Una mamma ha raccontato di essere stata minacciata di vedersi portar via i figli. Insulti sessisti e minacce di morte a ciclo continuo che, però, non scandalizzano nessuno. Qualcuno che s’erga a difesa? Indignati speciali che difendano le donne ricoperte di insulti? Zero, nada, niet. Neanche una vocina in difesa delle ragazze prese di mira. Il bersagliamento continuo non deve essere così grave: come se quella delle cacciatrici fosse una sottocategoria umana.

Molte giovani donne hanno la passione per la caccia, ma non s’azzardano a praticarla: hanno paura. E nessuno che si chieda chi siano i veri violenti: chi va a caccia o chi vuole impedirlo a qualunque costo, offese e minacce incluse?

