“TRUMP DICE CHE PUÒ FERMARE LA GUERRA IN UCRAINA IN 24 ORE? VENGA AL FRONTE A VEDERE” – ZELENSKY, INTERVISTATO DA FOX NEWS, REPLICA ALLE SPARATE DEL TYCOON: “OSPITERÒ L'EX PRESIDENTE USA IN PRIMA LINEA, CREDO CHE CAMBIERÀ IDEA” – DOPO LA DISASTROSA RITIRATA DA AVDIIVKA, IL PRESIDENTE UCRAINO ANNUNCIA UNA NUOVA CONTROFFENSIVA: “STIAMO PREPARANDO ALCUNE SORPRESE PER LA RUSSIA. IL SUD È IMPORTANTE…” – MA SENZA LE ARMI AMERICANE E CON GLI AIUTI EUROPEI IN RITARO, PER KIEV SI FA DIFFICILE…

++ ZELENSKY, LANCEREMO UNA NUOVA CONTROFFENSIVA ++

volodymyr zelensky - intervista a fox news

(ANSA) - "La difesa dell'Ucraina è il compito numero uno. Continueremo con i successi nel Mar Nero. Non entrerò nei dettagli, ma stiamo preparando alcune sorprese per la Russia. Il sud è importante. La difesa dell'est, dove i russi hanno più di 200mila soldati, è molto importante. Naturalmente prepareremo una nuova controffensiva, nuove operazioni. Non rimarremo fermi. Dipende da molte cose". Lo ha detto il presidente ucraino Volodymyr Zelensky in una intervista con Fox news.

++ ZELENSKY, FINE GUERRA IN 24 ORE? E INVITA TRUMP AL FRONTE ++

ZELENSKY TRUMP

(ANSA) - Il presidente ucraino VolodymyrZelensky in un'intervista a Fox News ha invitato l'omologo Usa Joe Biden e il candidato repubblicano Donald Trump a visitare l'Ucraina e la prima linea affinché vedano con i loro occhi "questa tragedia".

Commentando le parole di Trump secondo cui avrebbe posto fine alla guerra in 24 ore, Zelensky ha detto: "Non può risolvere questa tragedia", "ospiterò l'ex presidente Usa in prima linea, potrebbe dire quali sono i suoi pensieri, forse ha qualche idea. Non lo so". Ma "vedrà cosa sta succedendo qui e poi credo che cambierà idea, non ci sono due parti in questa guerra ma un solo nemico, Putin".

UCRAINA, ZELENSKY: NON FIRMEREMO ACCORDI SUL FORMATO DI MINSK

volodymyr zelensky - intervista a fox news

(askanews) - Il presidente ucraino Volodymyr Zelensky non intende firmare alcun accordo simile a quelli di Minsk, che miravano a stabilizzare la situazione in Ucraina: "Non vogliamo ripetere gli accordi di Minsk (...) Non crediamo in nuovi conflitti congelati", ha detto Zelensky in un'intervista a Fox News.

"Non è una situazione di stallo. Infatti, (la situazione) nell'est è molto complicata, mancano alcune armi, loro (l'esercito russo) hanno la superiorità aerea, superiorità in termini di forze sul campo", ha sottolineato parlando del conflitto e ricordando ai partner occidentali la necessità di armi. Il presidente ucraino ha aggiunto che Kiev intende lanciare un'altra controffensiva, ma non ha rivelato dettagli specifici.

UCRAINA, ZELENSKY: CON PRESIDENZIALI OGGI VINCEREI SECONDO MANDATO

joe biden e volodymyr zelensky - armi all ucraina -vignetta osho

(askanews) - Il presidente ucraino Volodymyr Zelensky ha dichiarato ieri in un'intervista a Fox News di essere sicuro di una rielezione se si votasse adesso: "Attualmente, ho il più grande sostegno" tra gli elettori ucraini e "se ci fosse un voto proprio adesso, la gente mi eleggerebbe, quindi non sto cercando di rimanere al potere perché vincerei le elezioni".

Il capo di stato ucraino si è difeso dalle accuse secondo cui avrebbe annullato le presidenziali previste in primavera, sottolineando che in base alla legge ucraina, il voto deve essere rimandato a causa del conflitto: l'unico modo per indire le elezioni adesso è cambiare la legge, ha aggiunto, spiegando che è "una sciocchezza" evitare i negoziati di pace per mantenere il potere nel paese.

Volodymyr Zelensky e Donald Trump alla Casa Bianca volodymyr zelensky joe biden incontro alla casa bianca 1 ABBRACCIO TRA ZELENSKY E BIDEN JOE BIDEN E VOLODYMYR ZELENSKY AL VERTICE NATO DI VILNIUS volodymyr zelensky - intervista a fox news