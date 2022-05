“IL VERO PRESIDENTE È CHI CONTROLLA IL GOBBO” - ELON MUSK ATTACCA PESANTEMENTE BIDEN, PARAGONANDOLO A UN COJONE CHE SA SOLO RIPETERE CIO' CHE GLI SCRIVONO SUL "GOBBO" - NEL MIRINO C’È LA CRISI LEGATA ALL’INFLAZIONE E AL COSTO DELLA VITA: “PRESTO GLI STATI UNITI POTREBBERO TRASFORMARSI NEL VENEZUELA” - “HO SEMPRE VOTATO DEMOCRATICO, MA QUESTA AMMINISTRAZIONE NON SEMBRA RIUSCIRE A FARE MOLTO. NELL'AMMINISTRAZIONE TRUMP, A PARTE TRUMP, C'ERANO MOLTE PERSONE EFFICACI NEL PORTARE A TERMINE LE COSE. NEL CASO DI BIDEN, È SEMPLICEMENTE TROPPO CONTROLLATO DAI SINDACATI, COSA CHE NON È AVVENUTA CON OBAMA" - VIDEO

DAGONEWS

elon musk all in podcast

Boom: Elon Musk attacca frontalmente Biden! L’uomo più ricco del mondo, intervenendo al podcast “The All-In” ha criticato le mosse dell’amministrazione di “Sleepy Joe”. In particolare nel mirino del fondatore di Tesla c’è la crisi legata all’inflazione e al costo della vita: “Presto gli Stati Uniti potrebbero trasformarsi nel Venezuela”.

Musk ha paragonato il presidente americano a Ron Burgundy, il protagonista del film Anchorman che fa un po’ troppo affidamento al “teleprompter”, fino a perdere il lavoro: “Il vero presidente è chi controlla il gobbo. La strada per il potere è la strada per il gobbo”

joe biden 1

Secondo Elon Musk, la crisi del costo della vita sotto Joe Biden potrebbe diventare così grave che gli Stati Uniti potrebbero trasformarsi in Venezuela e ha paragonato il Presidente a Ron Burgundy di Anchorman per il fatto che si affida molto a un telepromptor.”

E poi il fondatore di Tesla fa una lode iindiretta a Trump: “ho sempre votato democratico, ma questa amministrazione non sembra riuscire a fare molto. Nell'amministrazione Trump, a parte Trump, c'erano molte persone efficaci nel portare a termine le cose. Nel caso di Biden, è semplicemente troppo controllato dai sindacati, cosa che non è avvenuta con Obama".

will ferrell anchorman

Commenti che fanno eco a quelli di Jeff Bezos, che ha accusato Biden di usare “tattiche di distrazione” dopo che alcuni funzionari della Casa Bianca hanno detto che il boss di Amazon si opponeva al suo programma economico perché avrebbe significato pagare più tasse.

I rapporti tra “Sleepy Joe” e i miliardari non sono idilliaci, è evidente. I tentativi di regolamentare i monopoli di fatto del web sono visti dai giganti della Silicon Valley come un’intrusione non necessaria. In particolare, con Musk sembra esserci qualcosa di personale.

tweet di jeff bezos contro biden

Come abbiamo scritto su Dagospia, l’amministrazione Biden non vede affatto di buon occhio il protagonismo di Elon, in particolare le sue mire su Twitter.

Come contromisura, la Casa Bianca sta pensando di “punire” Tesla per stangare tutte quelle banche che hanno preso in pegno le azioni della casa automobilistica per finanziare l’assalto di Musk (Morgan Stanley, Bank of America, Barclays.

E il visionario imprenditore, cosa ha in mente? Non è che a furia di chiaccherare e cinguettare di politica, alla fine scenderà direttamente nella mischia?

ARTICOLI CORRELATI

Inflazione Usa 2 elon musk al met gala will ferrell anchorman inflazione usa will ferrell anchorman INFLAZIONE USA will ferrell vestito da Ron Burgundy in anchorman prima di presentare Eminem prezzi del gas negli usa 1 inflazione usa prezzi del gas negli usa Inflazione Usa