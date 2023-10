“VI HO BECCATI, DOMANI VENGO A SCUOLA E FACCIO UN CASINO” – AGOSTINO ANNUNZIATA, CHE HA AMMAZZATO LA COMPAGNA ANNALISA D’AURIA PRIMA DI SUICIDARSI, ERA OSSESSIONATO DALLA GELOSIA - CONTROLLAVA TUTTO DELLA SUA FIDANZATA: DALL’ABBIGLIAMENTO AI SOCIAL FINO AL CELLULARE – LA CHIAMATA A UNO DEI COLLEGHI DELLA TRENTADUENNE: “BRAVO, ADESSO SO CHI SEI, DOMANI VENGO A PRENDERTI...”

Gianni Giacomino per la Stampa - Estratti

Prima di colpirla con una coltellata mortale alla gola Agostino Annunziata avrebbe tentato di strangolare la sua compagna Annalisa D’Auria, l’operatrice scolastica 32enne dell’istituto agrario «Dalmasso» di Pianezza.

Questo, secondo gli investigatori dell’Arma, probabilmente per farle ammettere la relazione clandestina che, secondo lui, aveva intrecciato con un altro uomo nell’ultimo periodo. Ecco quello che emerge da una prima analisi esterna effettuata dal medico legale sul corpo della vittima. Dove sarebbero state rilevate anche altri lievi ferite provocate dalla lama del coltello da cucina utilizzato per compiere il delitto nell’appartamento di via Monte Bianco a Rivoli, dove vivevano i due, insieme alla loro figlia di tre anni.

L’omicidio sarebbe avvenuto tra le 6 e le 7 di sabato mattina, dopo l’ultima lite tra i due, iniziata nel cuore della notte. Quando Annunziata, operaio alla Massifond di Orbassano – dove si è poi suicidato gettandosi nel vuoto da un silos alto una ventina di metri – ha aggredito la compagna. Si era convinto che lei lo tradisse. La controllava in ogni movimento, in ogni aspetto della quotidianità, dall’abbigliamento ai social al cellulare. Lo smartphone che mercoledì pomeriggio le ha strappato con forza dalle mani.

Annalisa D’Auria stava chattando con gli amici per organizzare una cena. Un affronto agli occhi del compagno. Che avrebbe anche chiamato uno dei colleghi della trentaduenne: «Bravo, adesso so chi sei, vi ho beccati, domani vengo a prenderti». E poi, all’una e mezza, come confermato proprio dalle colleghe di Annalisa, avrebbe anche mandato un messaggio sulla loro chat di gruppo: «Domani vengo a scuola e faccio un casino».

L’uomo ha ammazzato la compagna davanti alla figlia di tre anni. Poi, prima di suicidarsi, l’ha lasciata ad un collega.Ora la bimba è ricoverata all’ospedale infantile Regina Margherita, circondata dagli zii e dagli psicologi. A quali continua a chiedere «Ma mamma quando viene?».

