10 feb 2022 13:22

“LA VOCE ERA ARRIVATA AL SUO ASSISTENTE, E QUANDO GLI SERVIVA LA MERCE CHIAMAVA ME” - CHI È IL POLITICO TIRATO IN BALLO NELLE INTERCETTAZIONI DI UNA DELLE IMPUTATE A PROCESSO PER IL TRAFFICO DI DROGA DELLO STUPRO? IN PASSATO SI ERA PARLATO DI UN SENATORE CHE ABITA VICINO AL "PALAZZACCIO" DELLA CASSAZIONE, A ROMA - TRA LE 32 PERSONE PER CUI LA PROCURA DELLA CAPITALE HA OTTENUTO IL GIUDIZIO IMMEDIATO C’È ANCHE CLAUDIA RIVELLI, LA SORELLA DI ORNELLA MUTI, CHE SI ERA DIFESA SOSTENENDO CHE USAVA IL GHB PER PULIRE L’ARGENTERIA