3 gen 2023 08:27

“VOI GIORNALISTI DOVRESTE RIBELLARVI PERCHÉ ANCHE PER COLPA VOSTRA LA GENTE MORIRÀ DI FAME E DI SETE” - PARLA UNO DEI MILITANTI DEL MOVIMENTO AMBIENTALISTA “ULTIMA GENERAZIONE” IN ATTESA DI PROCESSO PER AVER IMBRATTATO EDIFICI DELL'ENI: “NON TEMIAMO DI CREARE RIGETTO NELL'OPINIONE PUBBLICA PER LA NOSTRA BATTAGLIA. SEMMAI E’ IL CONTRARIO: AUMENTA IL NUMERO DI CITTADINI PREOCCUPATI PER LA CRISI CLIMATICA. NOI ABBIAMO DUE CHIARI LIMITI: UNO È CHE NON FAREMO MAI MALE FISICAMENTE A NESSUNO, DUE NON OFFENDEREMO MAI NESSUNO. LE VERNICI CHE USIAMO SONO LAVABILI…”