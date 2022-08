3 ago 2022 09:40

“VOLEVANO APRIRE UN ALBERGO NELLA ZONA DEL PORTO TURISTICO”– PARLA DARIO CAVALLITO, IL PADRE DELL'EX CALCIATORE LUCA, FERITO NELL'AGGUATO IN UN BAR DI PESCARA NEL QUALE È STATO UCCISO L'ARCHITETTO WALTER ALBI: “ERANO GIÀ A POSTO CON LE LICENZE, ASPETTAVANO CHE ARRIVASSE IL FINANZIAMENTO. CHI LO SA SE HANNO PESTATO I PIEDI A QUALCUNO, ORMAI UN PAZZO QUALUNQUE PUÒ ASSOLDARE UN KILLER CON MILLE EURO E FAR UCCIDERE CHI VUOLE. LA DROGA E LE DONNE NON C'ENTRANO”