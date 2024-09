Irene Famà, Grazia Longo per la Stampa - Estratti

GENNARO SANGIULIANO - MARIA ROSARIA BOCCIA

«Volevo solo informarla che suo marito la tradisce: io sono la sua amante». Spregiudicata, Maria Rosaria Boccia non perseguitava solo l’ex ministro, ma è arrivata a infastidire e intimidire pure la moglie. Tutto per aumentare il livello di pressione nei confronti di Gennaro Sangiuliano e ottenere così la nomina a consigliera per i Grandi Eventi.

Telefonate continue e messaggi insistenti, in cui, con dovizia di particolari, l’imprenditrice sciorinava dettagli della liaison amorosa. Aneddoti, insinuazioni, racconti. E si sarebbe spinta anche a raccontare delle gite romantiche, dei regali, delle cene, dello scambio di cuoricini. Tutto documentato, così pare, nei computer e nei cellulari custoditi nella sua casa a Pompei, perquisita ieri mattina dai Carabinieri del nucleo investigativo su delega della procura di Roma guidata da Francesco Lo Voi.

maria rosaria boccia foto da vico equense

(...) Anche il furto della fede nuziale, che, secondo la versione dell’ex ministro, la donna gli avrebbe rubato e nascosto. E gli inquirenti, coordinati dal procuratore aggiunto Giuseppe Cascini, starebbero valutando anche se contestarle il reato di tentata estorsione.

I legali di Sangiuliano hanno pochi dubbi: l’imprenditrice di Pompei si è avvicinata all’ex ministro per ottenere una nomina al Mic. Poi, quando la promessa di quel ruolo da consulente non si è concretizzata, ha scatenato la sua ira. E nella denuncia ci sarebbero diversi accenni alle date che scandiscono questa storia. Ad agosto, la turbolenta relazione tra i due pare si interrompa.

GENNARO SANGIULIANO CON LA MOGLIE FEDERICA CORSINI ALLA MOSTRA DEL CINEMA DI VENEZIA

Ma è proprio il 26 agosto quando Boccia, pubblicamente con un post su Instagram, ringrazia il ministro per averla nominata consigliera. «Si è vendicata», dice chi Boccia l’ha incontrata nei corridoi della Camera. «Sangiuliano, però, non è stato cauto e non ha tenuto un atteggiamento corretto», aggiungono in tanti. «Con lei si è lasciato andare a confidenze e indiscrezioni».

Malignità? Certo è che l’imprenditrice ha avuto accesso al cellulare di Sangiuliano. L’ha preteso, si sostiene nell’esposto. Minacciando l’amante di inoculare un trojan. Come sia andata realmente, verrà ricostruito dagli inquirenti che faranno una copia forense di tutto il materiale informatico a disposizione. E gli interrogativi si susseguono. Cos’ha fotografato, registrato Boccia dal cellulare dell’ex ministro?

maria rosaria boccia e gennaro sangiuliano a sanremo 2

Gli inquirenti le hanno sequestrato uno smartphone, un portatile e un computer fisso. Se qualcosa è stato salvato, lì dovrebbe essercene traccia. E dovrebbe esserci anche traccia delle riprese che l’imprenditrice, incurante del regolamento, ha fatto nei corridoi di Montecitorio. Registrate di nascosto, con occhiali muniti di microcamera. Due sono state postate su Instagram e le sono costate il Daspo dalla Camera. Ce ne sono altre? Boccia ha ripreso solo i corridoi o anche conversazioni private? Anche perché le registrazioni, tra il 2023 e il 2024, sarebbero almeno una ventina.

Al centro dell’indagine sull’imprenditrice ci sono gli elementi forniti dall’ex ministro sulla persecuzione subita. Messaggi, foto, documenti che, stando alla versione di Sangiuliano, dimostrano «pressioni indebite». Ad iniziare da quella violenta lite durante una trasferta a Sanremo, in cui Boccia colpisce l’amante alla testa. «Mi hai sfregiato», dice lui.

«Se non fossi stata tu, avrei picchiato durissimi». Agli atti nessun referto medico, ma i selfie che Sangiuliano si è scattato in bagno per documentare l’accaduto. Con tanto di ferita e di colla applicata per rimarginarla. Numerose le chat di Whatsapp finite sotto il faro della procura. Boccia che contesta a Sangiuliano di non essersi speso abbastanza per lei e gli chiede prove d’amore. Dialoghi su una presunta gravidanza. Poi tutto finisce. Lei propone un patto di riservatezza, lui non ci pensa proprio a firmarlo. E scrive: «Da me non devi temere nulla».

federica corsini gennaro sangiuliano maria rosaria boccia risposta all'esposto di sangiuliano