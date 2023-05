“VORREI SENTIR DIRE: È MIA MOGLIE. INVECE C’È ANCORA CHI DICE: ‘CHI DI VOI È L’UOMO?” – PAOLA TURCI ALLA “CITTÀ DEI DIRITTI” DI TORINO PARLA (ANCHE) DEL RAPPORTO CON FRANCESCA PASCALE: “CI SIAMO SPOSATE PER AMORE. NON PENSAVO CHE SAREBBE DIVENTATA UN'AZIONE DI LOTTA, DI BATTAGLIA. OVVIAMENTE MI FA PIACERE SE PUÒ ESSERE DI AIUTO, MA SE L'AVESSI PENSATA IN QUESTO MODO NON SAREBBE SUCCESSO” – “SPOSATE, POI… È DIFFICILE PARLARE DI MOGLIE…” - VIDEO

Estratto dell’intervento di Paola Turci al teatro Carignano di Torino, pubblicato da “La Stampa”

PAOLA TURCI ALLA CITTA' DEI DIRITTI DI TORINO

[...] Dico una cosa che potrebbe sembrare strana, impopolare: spero, mi auguro con tutto il cuore, che a breve succeda che un matrimonio tra due donne non faccia più notizia. Me lo auguro con tutto il cuore non solo per il fastidio, ma proprio perché non c'è niente di strano. Sono strana?

Qui il coraggio non c'entra, questi sono fatti personali. Il sesso è una questione privata, non si può raccontare così facilmente. Io mi sono semplicemente innamorata e anche io ne sono rimasta stupita, perché non mi era mai successo in vita mia.

paola turci francesca pascale

Ma vi è successo di innamorarvi e dire: "Oddio, che cosa è successo? Non pensavo, forse non è la persona giusta? Forse, boh, non lo so".

L'amore è molto più forte di questo e quindi sono andata avanti seguendo quella luce. Lo dico sinceramente, non pensavo che sarebbe diventata un'azione di lotta, di battaglia. Ovviamente mi fa piacere se può essere di aiuto, ma se l'avessi pensata in questo modo non sarebbe successo, entrambe non l'avremmo fatto: noi ci siamo sposate per amore.

PAOLA TURCI E FRANCESCA PASCALE CON GIANNINI E LUXURIA ALLA CITTA DEI DIRITTI DI TORINO

Sposate poi… è difficile parlare di moglie: sento parlare di matrimonio egualitario, vorrei che si arrivasse a parlare di matrimonio e basta, di matrimonio, semplicemente. Vorrei sentir dire: è mia moglie, sono la moglie. Invece ci sono ancora persone che dicono: "Chi di voi è l'uomo?".

E questo un presidente del Consiglio dovrebbe affrontarlo e aggredirlo. [...]

matrimonio pascale turci 5 MATRIMONIO PASCALE - TURCI - TAGLIO DELLA TORTA matrimonio pascale turci a montalcino 11 matrimonio pascale turci a montalcino 10 matrimonio pascale turci a montalcino 9 matrimonio pascale turci a montalcino 8 matrimonio pascale turci 6 matrimonio pascale turci 8 matrimonio pascale turci 9 paola turci canta tu si na cosa grande a francesca pascale matrimonio pascale turci 1 matrimonio pascale turci 2 matrimonio pascale turci 3 matrimonio pascale turci 7 matrimonio pascale turci 10 matrimonio pascale turci 4

PAOLA TURCI FRANCESCA PASCALE MEME NOZZE PASCALE TURCI