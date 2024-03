30 mar 2024 19:18

LA LEGGE DEL TAGLIONE – IN MESSICO, A TAXO, UNA DONNA È STATA LINCIATA E DUE UOMINI FINITI IN OSPEDALE PERCHÉ SOSPETTATI DI AVERE UCCISO UNA BAMBINA DI 8 ANNI – LA PICCOLA ERA SCOMPARSA DOPO ESSERE ENTRATA NELLA CASA DI UN VICINO PER FARE UN BAGNO IN PISCINA. LA MADRE SI ERA RIVOLTA ALLA POLIZIA DOPO AVER RICEVUTO UNA RICHIESTA DI RISCATTO RISCATTO PER LIBERARE LA FIGLIA. QUANDO IL CORPO DELLA BIMBA È STATO RITROVATO LUNGO UNA STRADA…