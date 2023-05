LET'S TWEET AGAIN! EDIZIONE INCORONAZIONE – "IL TAMPAX È FINALMENTE RE" - "CARLO III D'INGHILTERRA C'HA INSEGNATO UNA COSA: L'IMPORTANTE È STARE IN GRADUATORIA, PERCHÉ PRIMA O POI TI CHIAMANO" – "HARRY ATTRAVERSA WESTMINSTER E QUASI NESSUNO LO SALUTA. SEMBRA QUANDO RENZI STAVA ANCORA NEL PD" - "SOLO BERLUSCONI POTEVA SOVRAPPORSI IN UN SINGOLARE CLASH MEDIATICO CON IL MOMENTO DELL'INCORONAZIONE" – LA SVELENATA DI FELTRI: "UN’ESIBIZIONE DI STUPIDITÀ ISTITUZIONALE" - VIDEO

? Le parole di Camilla censurate dai poteri forti #coronation pic.twitter.com/Mg6ssz1Al7 — Il Grande Flagello (@grande_flagello) May 8, 2023

tweet incoronazione re carlo 18

Vittorio Feltri@vfeltri

In tv e sui giornali imperversa ancora re Carlo. Viene voglia di sparare.

Vittorio Feltri@vfeltri

La festa monarchica in atto in Inghilterra è la fiera delle vanità, una esibizione di stupidità istituzionale

Vittorio Feltri@vfeltri

Gli inglesi si sono dati un re di 73 anni che nella vita non ha mai fatto un tubo. Ridicoli.

Danilo@Tremenoventi

Carlo ha sempre la faccia di uno che gli hai spiegato 3 volte le regole di rubamazzo e non le ha capite lo stesso

¥le @yleniaindenial1

non pensavamo di assistere all'incoronazione di Re Carlo III e la regina consorte Camilla per me saranno sempre quelli del famoso tampaxgate #Coronation

tweet incoronazione re carlo 2

Darbus @darbusx86

Il mio unico pensiero sull’incoronazione è che oggi diventa re quello che voleva essere un tampax dentro Camilla.

Dardo@mattarellok

Il tampax è finalmente Re.

#Carlo

Fab@ladyhari

Però un discorso sul tampax di Camilla lo poteva fare

reese@reese_86

Congratulazioni a Manlio Dovì per essere finalmente diventato #ReCarloIII #Coronation

ApocaFede@DrApocalypse

tweet incoronazione re carlo 17

Carlo si è visibilmente giá rotto i coglioni

#KingCharles #ReCarloIII

JustAnto@GuidiMarchand

Camilla che sussurra a Carlo smetti de salutà e andiamo a magnà! #Coronation

Snape @Severusp2

Carlo III d'Inghilterra c'ha insegnato una cosa: L'importante è stare in graduatoria, perché prima o poi ti chiamano

#Coronation

TwittiPè@latwittipe

“Presento a voi Re Carlo, vostro indubbio Re”, non date idee a Calenda per le formule del prossimo Congresso di Azione.

#Coronation

Matteo Capponi@pirata_21

#Harry attraversa Westminster: tutti lo guardano, quasi nessuno lo saluta . Sembra quando #Renzi stava ancora nel #Pd.

tweet incoronazione re carlo 16

giuliettablue@giulinn

Prima carrozza Carlo e Camilla,

seconda William e Kate,

terza principessa Anna,

quarta Edoardo e Sophie ...

a Harry gli hanno dato un biglietto dell'autobus

#Coronation

Francesco Canino@fraversion

pensate che sogno: mentre incoronano Camilla, Harry si alza e se ne va via dall’Abbazia di Westminster. #Coronation

Tizy - La Piamigole Gattara@MalmosTizy

Mettetevi l’anima in pace: Diana e Carlo non avrebbero mai funzionato insieme e il loro matrimonio è stato uno dei grandi errori della Queen. Nonostante la narrazione tossica, il matrimonio con Camilla è stato letteralmente il trionfo di un amore.

swamilee@swamilee

Pur di non pensare al governo italiano, mi appassiono anche alla monarchia.

tweet incoronazione re carlo 15

Jori Diego Cherubini@joricherubini

Berlusconi che inizia la diretta per la convention di Forza Italia durante l'incoronazione di Re Carlo non ha prezzo.

@berlusconi

#berlusconi #CoronationDay #forzaitalia

? Andrea Palmieri ?@_andrea__p_

Solo #Berlusconi poteva sovrapporsi in un singolare clash mediatico con il momento della nuova #Coronation vs #convention

Salvatore @0Nadde

Abbiamo rischiato seriamente che a questa cerimonia presenziasse #berlusconi. E Silvio sarebbe capace di raccontare barzellette zozze pure al vescovo di Westminster

#Coronation

tweet incoronazione re carlo 14

Genio78@Zziagenio78

"CHE SFARZO E CHE NOIA TUTTE STE CELEBRAZIONI"

Bro stanno incoronando un Re, t'aspettavi che Carlo arrivasse in tuta Givova con in mano una Moretti da 66 urlando "SI LAVORA E SI FATICA PER LA CORONA E PER LA FICA"

#Coronation