Due imprenditori, manager cinesi nel settore import-export, sono stati rapinati dei rispettivi orologi da 1 milione e mezzo di euro e da 20mila euro mentre erano seduti in un ristorante di Fiumicino, sul lungomare.

Il rapinatore, secondo quanto si apprende, sarebbe entrato nel locale armato di pistola e, dopo aver minacciato i due ed essersi fatto consegnare un Rolex e un altro orologio, è fuggito via in scooter. Sul posto sono intervenuti i poliziotti della squadra mobile di Roma. Le indagini sono in corso.

L'orologio dal valore quasi incredibile è un Mille da polso; l'altro, da appena 20 mila euro, un Rolex. Il furto è avvenuto al ristorante La Marina in via di Torre Clementina, a Fiumicino. Il bandito è entrato nel ristorante con una pistola, è andato al tavolo dei manager e ha puntato la pistola alla tempia di uno dei due. Poi, presi i due orologi, se le è messi in tasca ed è uscito dal ristorante raggiungendo il suo scooter. In pochi secondi era scomparso

