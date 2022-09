LI MORTACCI SUEZ – CI RISIAMO: UNA PETROLIERA HA BLOCCATO IL CANALE EGIZIANO, FACENDO TEMERE AL MONDO UN’INTERRUZIONE DEL TRAFFICO MARITTIMO SIMILE A QUELLA CAUSATA DALL’INCIDENTE ALLA EVER GIVEN, NEL 2021 – ALLORA IL “TAPPO” CREÒ INGENTI DANNI ECONOMICI, QUESTA VOLTA INVECE L’IMBARCAZIONE, LA “AFFINITY 5”, DIRETTA IN ARABIA SAUDITA, È STATA DISINCAGLIATA SUBITO - VIDEO

(ANSA-AFP) - Una petroliera ha bloccato il Canale di Suez, facendo temere un'interruzione del traffico marittimo simile a quella causata dall' analogo incidente avvenuto all'inizio del 2021, quando il 'tappo' venutosi a creare causò ingentissimi danni economici. Stavolta però la nave è stata prontamente disincagliata, e il traffico è già ripreso.

A riferire dell'incidente è stata l'Autorità del Canale di Suez (Sca). "Il traffico è stato ripristinato e la petroliera Affinity V è stata rimessa a galla con successo" poco dopo la mezzanotte, ha annunciato la Sca, aggiungendo che sono intervenuti i "servizi di soccorso del canale in un'operazione che ha mobilitato più di cinque veicoli trainanti".

L'incidente è stato causato da un "guasto tecnico a livello del timone che ha portato alla perdita del controllo della nave", ha indicato questa fonte, senza specificare l'esatta durata durante la quale la circolazione nel canale è rimasta bloccata.

La petroliera Affinity V "si è arenata nel Canale di Suez alle 19.15, ha detto una fonte della sicurezza all'AFP, aggiungendo che il traffico marittimo è stato ripristinato dopo "un breve periodo di tempo" senza ulteriori dettagli.

Il canale è una delle rotte marittime più trafficate nel commercio mondiale. Secondo il sito specializzato Vessel Finder, la petroliera si sta ora dirigendo verso il porto saudita di Yanbu. È la prima volta che una nave blocca il canale strategico dall'incidente causato dalla Ever Given.

