A LONDRA, IL COVID LI HA RESI NERVOSI – DUE DISGRAZIATI HANNO MASSACRATO UN BARBIERE, ARMATI DI MARTELLO E STECCA DA BILIARDO - DOPO AVER SPACCATO LE VETRINE, I DUE CRIMINALI HANNO DUELLATO CON IL PROPRIETARIO A SUA VOLTA ARMATO DI UN ATTACCAPANNI - UN CLIENTE CHE STAVA ASPETTANDO UN TAGLIO DI CAPELLI HA RIPRESO TUTTO, COMPRESO L'ARRESTO DEI DUE - VIDEO

DAGONEWS DA www.dailymail.co.uk

Due criminali hanno attaccato un barbiere nel suo negozio a Whitechapel, nella zona est di Londra, mentre un cliente aspettava un taglio di capelli.

Il cliente, un ingegnere informatico di 23 anni, stava aspettando nel barbiere “Abdul Scissorhands” quando due uomini, uno armato di stecca da biliardo e l’altro con un martello, si sono avvicinati alla porta e hanno iniziato a distruggere il negozio.

I due hanno attaccato le vetrine dei negozi mentre il proprietario utilizzava un attaccapanni per difendersi. La scena scioccante ha lasciato il cliente sconvolto e incerto se dovesse fuggire, ma ha deciso di filmare l'attacco nel caso in cui la polizia ne avesse avuto bisogno come prova.

Ha detto che il barbiere si trovava all’interno del negozio prima che due uomini hanno fatto irruzione nel negozio. La rissa è poi continuata per strada sotto gli occhi dei passanti.

Un portavoce della polizia del Met ha detto: 'La polizia è stata chiamata alle 10:43 di martedì 13 aprile per segnalare un disturbo fuori da un negozio in St Mark Street, Whitechapel. “Gli ufficiali hanno assistito e due persone sono state arrestate con l'accusa di danni a proprietà privata. Restano in custodia mentre le indagini continuano.”

