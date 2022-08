LOVE ME TINDER - L’APP DI INCONTRI DOVEVA ESSERE LA PIETRA MILIARE DELLA RIVOLUZIONE SESSUALE E INVECE SI STA RIVELANDO TOSSICA – GLI UTENTI VENGONO TRATTATI COME OGGETTI AL SUPERMERCATO, FACENDO SCATTARE UNA COMPETIZIONE FEROCE TRA DONNE PER ACCIUFFARE QUEL 10% DI UOMINI DECENTI – E I MASCHI? POTENDO SCEGLIERE UNA DONNA A SERA SE NE FREGANO DI IMPEGNARSI E, AL PRIMO OSTACOLO (E SOPRATTUTTO SE NON GLIELA DAI), PASSANO ALL’APPUNTAMENTO SUCCESSIVO…

Estratto dell'articolo di Louise Perry per www.dailymail.co.uk

tinder 2

La rivoluzione sessuale avrebbe dovuto renderci liberi: niente più vergogna, niente più coercizione, niente più sottomissione femminile. Ci è stato detto che una nuova cultura del sesso senza vincoli avrebbe dato alle donne l'opportunità di godere della propria autonomia sessuale.

Ma con l'incapacità di bilanciare la libertà sessuale con il rispetto, la moderazione e la cavalleria si ci troviamo in balia del peggio della sessualità maschile.

il truffatore di tinder

E direi che la colpa è di Tinder, l'app di appuntamenti che ora celebra il suo decimo anniversario e che ha portato a un cambiamento che credo sia tossico per le donne. Per le donne più giovani in particolare, la cultura sessuale odierna è distruttiva, separa l'amore e l'impegno dal sesso e favorisce le avventure di una notte.

Le app di appuntamenti come Tinder trasformano le persone in prodotti in un mercato sessuale che incoraggia gli utenti a sfogliare la merce disponibile e selezionare le loro opzioni preferite comodamente da casa, con il minimo sforzo e senza alcuna intimità. (…)

tinder

Si stima che Tinder valga 42 miliardi di sterline. Eppure, secondo un recente sondaggio, provoca ai suoi utenti più sofferenza di quasi tutte le altre app. Da quando Tinder è arrivato sulla scena, il panorama degli appuntamenti è cambiato quasi in modo irriconoscibile. Prima l’idea di incontrare uno sconosciuto agganciato su Internet era considerato pericoloso e inquietante. Ora tutto è cambiato. Certo è innegabile che per qualcuno ha funzionato: sono andati oltre il mezzo, si sono incontrati di persona, si sono innamorati e alla fine si sono sposati.

tinder 8

Ma c'è un lato oscuro nella rivoluzione di Tinder. La svolta verso una cultura degli appuntamenti più fredda, più anonima e ferocemente competitiva ha lasciato quasi tutti in una condizione peggiori, soprattutto le donne.

Tinder offre scelta, libertà e divertimento, ma in realtà rende la maggior parte degli utenti assolutamente infelice. Questa mentalità da "shopping", infatti, incoraggia gli utenti delle app di appuntamenti a pensare a breve termine. Così quando si presenta la sfida si fa prima a pensare al prossimo appuntamento che a concentrarsi sulla persona che si ha accanto.

panico su tinder

Senza contare che si sviluppa quella che gli scienziati chiamano "ipergamia": il desiderio (a volte inconscio) di cercare un partner che abbia uno status sociale più elevato. Le donne sono molto più propense degli uomini a dare la priorità all'ipergamia negli appuntamenti. E quando hai un vasto pool di partner tra cui scegliere, i risultati possono essere estremi. Tutto ciò significa, in pratica, che le donne su app come Tinder si trovano a competere per gli uomini più ricchi, più alti e più belli, mentre gli uomini meno attraenti vengono ignorati.

tinder 4

Il 10% dei migliori uomini su Tinder, classificato in termini di aspetto, attira quasi il 60% dei Mi piace dalle donne. Nel frattempo, gli uomini meno attraenti ricevono pochissima attenzione.

E non entriamo nel merito dei casi di cronaca. La triste verità è che tornare a casa con estranei è ormai considerato normale in una cultura orientata ai desideri di uomini ricchi e attraenti. Queste ragazze si stanno semplicemente comportando come la nuova cultura le incoraggia a comportarsi.

tinder 3

E Tinder è responsabile di quella cultura, poiché incoraggia un mondo di avventure insignificanti, anonime e potenzialmente pericolose.

tinder vladimir putin tinder tinder 10 tinder 1 tinder 2 tinder 11 tinder 5 tinder 6 tinder 9 TINDER facebook dating