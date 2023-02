23 feb 2023 19:03

‘MO TE CUCINO IO - A VENEZIA UNA COPPIA DI ROMANI UBRIACHI SI FERMA IN UN CHIOSCO PER MANGIARE UN PANINO, L’UOMO SI LAMENTA CON IL CAMERIERE (“MANCO IL KETCHUP MI HA MESSO ‘STO STRONZO”) E QUELLO LO PRENDE E MAZZATE IN TESTA CON IL TAGLIERE FINO A MANDARLO IN OSPEDALE – L'AGGRESSORE FUGGE VIA E IL TITOLARE DEL CHIOSCO ABBASSA LA SERRANDA E SE NE VA - IL RACCONTO DELLA DONNA: “QUESTE COSE SUCCEDONO A ROMA, MA NON PENSAVO DI TROVARLE QUI...”