Luca Bottura per “la Repubblica”

luca bottura (1)

Giorni fa ho quivi motteggiato sul fatto che, ove provate, le accuse via Report dell'ex direttore della Padania Gigi Moncalvo a Matteo Salvini (assenteismo in primis) non mi avrebbero affatto stupito. Ho poi raccontato che Moncalvo diventò capostruttura di Rai2, con vista su Quelli che, dopo averci attaccato in tutti i modi e aver insinuato che Gene Gnocchi si drogasse. In una scomposta lettera, Moncalvo minaccia querele e mi sfida a indicare quando avrebbe scritto "questa sciocchezza".

GIGI MONCALVO

Pronti: Padania , 8 ottobre 2003, piede di prima, titolo: "Quella strana polvere nebbiosa che scende su Gene Gnocchi". Svolgimento: "Molti lettori elencano anche una nutrita serie di episodi che vedono la Lega e la persona dell'on. Bossi presi come bersaglio fisso di Gnocchi anche nella trasmissione domenicale, sempre su Rai2, che dovrebbe parlare di calcio. Ma che da tempo invece va in onda rivelando strane atmosfere, come se fosse sotto una specie di malefica polvere bianca che diradandosi da qualche locale (i bagni?) adiacente agli studi della Fiera, si infiltra in ogni anfratto, comprese le nari". Alla prossima.

GENE GNOCCHI

