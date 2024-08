LUCA ERA GAY, MA ADESSO STA CON LEI (LA MADONNA) - LUCA DI TOLVE, PROTAGONISTA DELLA CANZONE DI POVIA, “LUCA ERA GAY”, SI È CONVERTITO E ORGANIZZA VIAGGI A MEDJUGORIE PER "CURARE" GLI OMOSESSUALI, OFFRENDO CORSI DI "CRISTOTERAPIA" A 325 EURO - L’UOMO ERA STATO ELETTO “MISTER GAY” NEGLI ANNI ’90 MA È TORNATO SULLA “RETTA VIA” E SI È SPOSATO - INSIEME ALLA MOGLIE VENDE SEMINARI PER "ENTRARE IN CONTATTO CON LA PROPRIA SPIRITUALITÀ": "LASCIAMO CHE LO SPIRITO SANTO RIVELI..."

Luca Di Tolve è il protagonista della canzone “Luca era gay” di Povia. Eletto Mister Gay negli anni ’90, oggi a suo dire si è convertito sulla via dell’eterosessualità e si trova in piena attività divulgativa. «Cura le tue ferite» è infatti il gruppo che organizza viaggi e pellegrinaggi a Medjugorie.

Di Tolve insieme alla moglie Terry (Angela Teresina Vitali) affittano stanze della Casa Sacra Famiglia di Nazareth e offrono corsi di cristoterapia a pagamento. Una delle domande centrali dei loro seminari, racconta Domani, è «Cosa si nasconde davvero dietro l’omosessualità?». Anche se, come ha certificato l’Oms, l’omosessualità non è una malattia e quindi non si può curare. Il costo totale da corrispondere è pari a 325 euro, in pensione completa, viaggio escluso.

[...] I seminari per entrare in contatto con la propria spiritualità sono top secret. «La Madonna vi aiuterà», dice una delle corsiste. Luca di Tolve a Medjugorje ha trovato non solo una nuova vita ma anche un buon business.

«Lasciamo che lo spirito santo riveli dentro di noi qual è la nostra ferita profonda che ci sta danneggiando», dice in uno dei suoi tanti scritti. Sul suo blog si possono poi trovare anche video esplicativi dei seminari. [...]

