6 mag 2020 13:01

LUCA FAZZO SCRIVE A DAGOSPIA PER RISPONDERE ALLA PRECISAZIONE DI GIAN CARLO CASELLI: “IO HO SCRITTO CHE CASELLI, ALL'AMICO DI MARZIO, AVEVA VEROSIMILMENTE CONFIDATO, ANCHE IN ALTRA EPOCA, LE SUE OPINIONI SU NINO DI MATTEO, PREGI E DIFETTI. QUESTO CASELLI NON LO NEGA. E RIMANE LA CURIOSITÀ DI CAPIRE QUALI FOSSERO QUESTE OPINIONI…E POI: DAL CURRICULUM DI DI MARZIO SI SCOPRE CHE NON LAVORA PIÙ IN CASSAZIONE. PERCHÉ HA LASCIATO LA MAGISTRATURA? IN CHE VESTE SUSSURRA ALL'ORECCHIO DI CONTE?"