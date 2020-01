ALLA VIGILIA DEL DEPOSITO DELLE CANDIDATURE PER LA PRESIDENZA, IN CONFINDUSTRIA VA IN SCENA UN CAMBIAMENTO STORICO: MILANO CHE VUOLE STACCARSI DA ROMA E NON INTENDE PIÙ SEGUIRE LA LINEA DI VIALE DELL'ASTRONOMIA - BONOMI E' IL SUPER CANDIDATO DEL NORD CONTRASTATO DALLA MATTIOLI