15 dic 2020 20:13

MA GLI AMICI DEL PRINCIPE ANDREA SONO TUTTI MOLESTATORI? – ARRESTATO IN CANADA IL MAGNATE DELLA MODA FINLANDESE PETER NYGARD: INCRIMINATO PER TRAFFICO SESSUALE, È ACCUSATO DI AVER USATO L’INFLUENZA DELLA SUA AZIENDA PER “RECLUTARE E MANTENERE DONNE ADULTE E MINORENNI” PER LA GRATIFICAZIONE SESSUALE SUA E DEI COMPLICI. ALCUNE VITTIME SONO STATE AGGREDITE E DROGATE PER “GARANTIRE CHE RISPETTASSERO LE RICHIESTE” – COME EPSTEIN, ANCHE LUI È UN GRANDE AMICO DEL TERZOGENITO DELLA REGINA ELISABETTA