MA ‘NDO VAI SE LA BANDA LARGA NON CE L’HAI? – LA PANDEMIA HA RESO CHIARO QUANTO SIA ESSENZIALE ESSERE CONNESSI A UNA RETE INTERNET AD ALTA VELOCITÀ ANCHE PER CONSENTIRE LO SMART WORKING. E INFATTI NEGLI STATI UNITI STANNO CERCANDO DI ABBATTERE IL DIVARIO DIGITALE TRA GRANDI E PICCOLE CITTÀ DOVE LA GENTE SI STA TRASFERENDO ATTRATTA DA PREZZI PIÙ BASSI - IL CONGRESSO USA HA STANZIATO 7 MILIARDI DI DOLLARI DI FINANZIAMENTO PER LA BANDA LARGA NEL PACCHETTO DI AIUTI COVID-19, MA CI SONO ANCORA MOLTI OSTACOLI...

Kim Hart e Margaret Harding McGill per "www.axios.com"

Ora che la pandemia ha reso chiaro quanto sia essenziale essere connessi alla rete internet ad alta velocità, i legislatori stanno finalmente mettendo miliardi di dollari nel finanziamento di programmi governativi per espandere l'accesso.

I funzionari federali e locali di entrambi i partiti stanno facendo passi ambiziosi. Il Congresso ha messo da parte 7 miliardi di dollari di finanziamenti per la banda larga nel pacchetto di aiuti COVID-19 di dicembre, compreso un programma di benefici di emergenza a banda larga da 3,2 miliardi di dollari che fornirà fino a 50 dollari al mese sulle bollette internet e uno sconto di 100 dollari una tantum per un computer portatile o un altro dispositivo per le famiglie a basso reddito.

Il sottocomitato della Camera per l'energia e il commercio all'inizio di questo mese ha proposto 7,6 miliardi di dollari di finanziamenti per espandere la connettività internet per gli studenti e gli insegnanti senza accesso come parte della sua legislazione di riconciliazione del bilancio COVID-19.

La presidente in carica della FCC Jessica Rosenworcel questa settimana ha lanciato una task force per la banda larga per migliorare la raccolta dei dati dell'agenzia e gli strumenti di mappatura, che sono stati a lungo criticati per le lacune di accesso.

Cosa sta succedendo: L'urgenza è aumentata anche a livello statale: 34 stati hanno emanato leggi o risoluzioni relative allo sviluppo della banda larga nel 2020, secondo la Conferenza nazionale delle legislature statali. L'azione è già in corso quest'anno; per esempio:

In Nebraska, sono stati introdotti finora 11 disegni di legge per espandere l'accesso alla banda larga e il governatore Pete Rickets ha per la prima volta stanziato fondi generali statali per affrontarlo, secondo l'Omaha World-Herald.

In Texas, i senatori statali repubblicani hanno proposto di creare un programma di sviluppo della banda larga, stabilendo una mappa di dove sono necessari miglioramenti e creando un piano a banda larga in tutto lo stato entro un anno, secondo lo Houston Chronicle.

La proposta di bilancio del governatore repubblicano dell'Ohio Mike DeWine per 210 milioni di dollari per aumentare l'accesso alla banda larga ha un sostegno bipartisan ed è stata accelerata dalla legislatura la scorsa settimana, riferisce l'AP.

Il quadro generale: Questi passi per chiudere il divario digitale sono attesi da tempo, ma le proposte precedenti erano tipicamente ostacolate da battibecchi partigiani o oscurate da questioni più sexy legate alla tecnologia.

Ora, però, la forte necessità di un accesso migliore e più conveniente ha finalmente richiamato la volontà politica di entrambi i partiti. "Le persone sono finalmente serie non solo nel parlare, ma nello spendere", ha detto Matt Wood, vice presidente della politica e consigliere generale di Free Press. "Questo è qualcosa di essenziale e tutti ne hanno bisogno, ma non tutti possono permetterselo in questo momento".

Un altro fattore sta spingendo l'accesso a internet ad alta velocità in cima alla lista delle priorità: L'improvviso potenziale per le città più piccole di attrarre nuovi residenti che stanno fuggendo dalle grandi e costose città.

Le persone non possono lavorare a distanza con un servizio internet lento e discontinuo.

La maggiore dipendenza da smartphone, dispositivi wireless e - alla fine - servizi 5G è possibile solo se le reti in fibra nel terreno continuano ad espandersi per gestire il traffico extra.

Sì, ma: Rimangono molti ostacoli. Per esempio, la FCC ha il compito di far funzionare il programma federale di benefici a banda larga da 50 dollari, ma non ha ancora capito cosa fare se i soldi finiscono e i clienti si trovano improvvisamente di fronte a "bollette shock".

"Voglio anche pensare se ci sono opportunità per aiutare queste persone a rimanere in quel servizio anche dopo la fine del programma", ha detto Rosenworcel.

Stanno anche emergendo differenze di parte. Il repubblicano del Michigan Tim Walberg ha offerto un emendamento al fondo proposto di 7,6 miliardi di dollari per espandere l'accesso alla banda larga per studenti e insegnanti, che avrebbe condizionato il finanziamento alle scuole che forniscono istruzioni in persona (l'emendamento è stato respinto).

Più in generale, i repubblicani della Camera si sono concentrati sulle proposte di sviluppo della banda larga in 28 disegni di legge, comprese le misure di deregolamentazione come l'imposizione di scadenze alle città per agire sulle richieste di permessi o limitare le revisioni ambientali.

Un disegno di legge del rappresentante Billy Long (R-Missouri) frenerebbe le città dal costruire le proprie reti a banda larga.

La nostra bolla di pensiero: Le proposte urgenti oggi non si traducono necessariamente in risultati tangibili in cinque anni.

Questo può essere un frutto a portata di mano per i legislatori che stanno sentendo dalla gente nei loro distretti la necessità di un servizio internet migliore e accessibile.

Ma la chiave per progetti sostenibili di espansione della banda larga è la pianificazione a lungo termine e un impegno strategico bipartisan che superi i cicli di legislatura politica - qualcosa che il Congresso e le legislature statali non hanno un forte record di fare

