MA QUALE RITIRO! ROCCO SIFFREDI HA SMENTITO L’ADDIO AL PORNO (CI HA PROVATO, E PIÙ VOLTE, A SMETTERE) ED È PRONTISSIMO A TORNARE SUI SET AMERICANI - BARBARA COSTA: “NEGLI USA IL SIFFREDI-STYLE È DEFINITIVO E DISTINTIVO E DEFINISCE UN NOME FATTOSI SCUOLA - OGNI USCITA PORNO VIDEO BY ROCCO È CELEBRATA AL DI LÀ DELL’OCEANO CON FERVORE. PER LORO SIFFREDI È ASSOLUTO DOMINATORE DELL’ "ASS-GASM" E DEL "BUTT-HOLE" (VE LO DEVO TRADURRE?) IN OGNI SUO IMPIEGO..."

Barbara Costa per Dagospia

rocco and marika italian swingers

Attenzione a ciò che analmente Rocco fa. Sono usciti nuovi porno by Rocco Siffredi, e non sono gli ultimi, nossignore, non gli ultimi con Rocco sessualmente attivo, perché Rocco ha smentito il suo nuovo ritiro dal porno (e ci ha provato, e più volte, a smettere!) e ha chiarito a fonti USA che è prontissimo a tornare sui set USA, e che se gli arrivano offerte interessanti lì ci corre, a pornare e in sostanza: Rocco continua come regista, continua come attore ma per progetti mega (che ci sono…).

rocco e zaawaadi

Nell’attesa ecco i suoi cremosi "Skinny But Not Teeny!", "Rocco’s 4 Cams POVs 4", "Rocco’s Sex Clinic Treatment 4", "The Rocco Experience. How To Be a Great Pornstar" (10 giorni di stage alla Rocco Siffredi Academy per dei ragazzi italiani privi di esperienza nel settore, istruiti dalla prof. capo Malena), e porno che arrivano anche – e tanto – sul mercato USA. E come treni in USA vanno i recenti "Rocco’s Best POVs 2", e "Rocco and Marika Italian Swingers", ovvero il nostro "Rocco e Marika Milani Su e Giù per l’Italia Scambista".

rocco s 4 cams pov

Sì, ma… come lo vedono e giudicano Rocco nostro gli americani? Che ne pensano loro che il porno lo capeggiano e ne pilotano il mercato (ma dietro al Giappone) e decretandone le fortune, e sbattendosene di Only Fans anzi no, di OF e simili succhiandone ogni porno nervo se a loro utile? Chi è Rocco per l’America? D-I-O. Della pornografia, e di una rigorosa pornografia il supremo dittatore. Insostituibile. Non replicabile.

i casting di rocco siffredi eveline dellai

Come lui e dopo di lui, nessuno!!! Nel porno il Siffredi-style è definitivo e distintivo e definisce un nome e un pene trascesi a tocco e maniera, fattosi scuola e cuciti a brand di un porno talmente attirante che conquista gli uomini ma di più sc*pa le donne e sì carnalmente e però mai quanto le sc*pa nel cervello.

rocco siffredi e felicia vinia

La celebrità mondiale di Rocco nel porno si deve al suo incondizionato amore per il genere a cui è devoto dal 1984 altresì in parallelo alla fede piena che i suoi fan – uomini e tante donne, e donne che se ne muoiono per i di Rocco sado schiaffi, e sembra incredibile ma pure donne che nella realtà se la tengono stretta, ma che nei loro sogni… che darebbero per un suo sputo in bocca, e per farsi da Rocco il di dietro leccare ma giù nel profondo, fino allo sfintere, e donne che se ne muoiono per quella "durezza" lì, fatta così, gemente così – ripongono in lui e nel suo tirannico uccellone.

i casting di rocco siffredi elena vega

Ogni uscita porno video by Rocco è celebrata al di là dell’oceano con fervore. Per loro Siffredi è assoluto dominatore dell’ "ass-gasm", dell’orgasmo anale, e del "butt-hole" (ve lo devo tradurre?) in ogni suo impiego. Ciò che dentro e fuori gli USA di Rocco incanta è la passione – vera, non recitata – che le attrici che lavorano con lui non possono fare a meno di rivelare davanti alla telecamera, e di conseguenza a chi le guarda. La passione nel sesso è ciò che Rocco senza storie vuole dai performer sui set. La verità nel sesso.

Per questo Rocco è così amaro nei confronti dei peni siringati e cioè drogati. Non solo perché Rocco proviene da tutt’altra età e tecnica del porno (e dove i peni erano stalloni naturali), ma di più per una questione di autenticità. Come puoi recitare sicché fingere di non amare il sesso che stai esibendo? Per lui è anatema.

rocco siffredi e mery monroe (2)

E con Rocco devi amare la sua visione del sesso che è fortissima e per questo straveduta dai fan che dal porno di Rocco questo s’aspettano: sc*pate aggressive, donne che glielo prendono in bocca, a lui avvinte, come a soffocarle, e donne che non ci pensano due volte vogliose come sono a prenderlo fino in gola e poi nel c*lo (ma quanto Siffredi adora gli ani se pelosi? e si noti l’anale con Elena Vega in "Rocco’s Best Povs 2"), e pure a ripetizione, e a farsi docciare di sperma copioso, e ingoiarlo a più non posso, e a farsi sodomizzare selvaggiamente.

rocco siffredi e lovenia lux (2)

Tutto secondo codici porno recitativi propri del mestiere, ma quello che di Rocco si idolatra è appunto la sua irruenza, in un sesso mai romantico. Con Rocco non te la devi menare, né stare a raccontare. Stai lì, col numero 1 al mondo, per l’esibizione di una sessualità cruda e animalesca, ma che è la sua, e che è la tua. Sono le donne che lo vogliono. Non che Rocco sia passivo esecutore, questo no, questo mai, ma sono le donne che implorano Rocco di farsi sc*pare da lui. Come sa lui. Come solo lui può. Questo è il porno di Rocco e perché il porno di Rocco è già scolpito nella Storia. Questo è la reale chiave di una gloria – e di un riscontro – senza pari.

i casting di rocco siffredi anainda rocco siffredi (2) rocco and marika italian swingers porn video marika milani rocco e marika su e giu' per l'italia scambista (2) marika milani 2 rocco s 4 cams povs felicia vinia (2) rocco s sex clinic (2) rocco s best pov 2 murale rocco siffredi a ortona i casting di rocco siffredi lottie magne i casting di rocco siffredi yukky amei (2) lottie magne i casting di rocco siffredi marilyn crystal (2) i casting di rocco siffredi marilyn crystal rocco e marika su e giu' per l'italia scambista rocco siffredi (3) rocco s 4 cams povs felicia vinia (3) malena martina smeraldi rocco siffredi valentina nappi sex clinic rocco siffredi rocco s sex clinic 1 marika milani 1 i casting di rocco siffredi elena vega lottie magne (3) eveline dellai rocco s 4 cams pov emily mayers lottie magne (2) i casting di rocco siffredi i casting di rocco siffredi yukky amei (3) the rocco experience how to be a great pornstar