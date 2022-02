MA QUALE SESSO, CHI VA A MIGNOTTE CERCA UN SOGNO D’AMORE - INCROCIANDO INTERVISTE E RECENSIONI SUL SITO "GNOCCA FORUM", UN ROMANZO RACCONTA COSA ATTRAE GLI UOMINI CHE PAGANO LE DONNE - L'AUTORE STEFANO D’ANDREA: "PER LO PIÙ I CLIENTI SONO UOMINI SPOSATI CHE HANNO PASSATO I CINQUANTA. NON SFOGANO BISOGNI, VOGLIONO UNA "GIRLFRIEND EXPERIENCE", L’ILLUSIONE DI AMARE ED ESSERE RIAMATI. LE PROSTITUTE LO SANNO E RECITANO LA PARTE. IL FRENCH KISS È UN SERVIZIO RARISSIMO, PIÙ COSTOSO DELL’ANAL…"

Giulia Villoresi per “il Venerdì di Repubblica”

«Che cosa siano gli uomini oggi non lo sa nessuno, pero circa tre milioni di loro cercano la compagnia di una donna a pagamento... Nessuno sa cosa accade durante quegli incontri, che dinamiche, che relazioni, nessuno tranne loro: le donne che di mestiere fanno le prostitute. Loro gli parlano, li guardano denudarsi e ascoltano i loro segreti desideri...».

Cosi si apre Mai sulla bocca (Baldini+Castoldi), di Stefano D’Andrea, che, dopo aver passato due anni su Gnocca forum (sic), principale sito italiano di «recensioni su prostitute», e non prima di aver intervistato un cospicuo numero di professioniste, forte di una formazione da sociologo e di una buona dose di umorismo, ha trasformato il suo sapere in questo libro.

La trama: Giorgio, professore associato di Antropologia culturale, ottiene un finanziamento dall’Universita di Busto Arsizio per una ricerca di indubbio interesse: cosa cercano gli italiani che fanno sesso a pagamento?

Indaghera con le dirette interessate, attraverso il metodo dell’osservazione partecipante («in pratica una cosa come Sigourney Weaver in Gorilla nella nebbia»). All’autore rivolgiamo la stessa domanda: che cosa cercano gli italiani che vogliono il sesso a pagamento?

«Per lo piu sono uomini sposati che hanno passato i cinquanta. Ma la mia idea di loro e cambiata. Quando ho iniziato, li immaginavo come gentaccia. Cowboy che sfogano bisogni primari nel saloon. Ora li vedo piu attraverso le loro debolezze».

Quali?

«Mi viene da dire solitudine, fame d’amore, incapacita di accettare, ma anche di rifiutare, i compromessi della famiglia tradizionale. L’incontro con la prostituta e un momento che cura questa sofferenza, piu che sfogare un istinto. E la prostituta, nella maggior parte dei casi, non sa di avere quella funzione, ma istintivamente sa cosa fare».

E cosa fa?

«Incrociando le interviste alle migliaia di recensioni lette su Gnocca forum ho capito che la prostituta segue una sceneggiatura precisa, cosi cruciale ai fini dell’incontro che, se sbaglia, il cliente ci resta malissimo».

Quale film va in scena?

«Un film d’amore. E provo a spiegarmi: Mario Rossi recensisce Vicky, dice che il posto e pulito, c’e parcheggio, lei e sorridente, corrisponde alle foto, etc. Ma potrebbe aggiungere che, da quella casa, si esce con una “gfe”. Sta per girlfriend experience ed e l’esperienza piu ricercata: significa che in quello slot di mezzora, un’ora, Mario ha vissuto l’illusione di amare ed essere riamato».

Vuole dire che e questo cio che cerca, secondo le cifre che riporta nel libro, un italiano su dieci?

«Io ho lavorato solo su Milano. E mi sono concentrato su quelle che oggi, per dare un tono alla faccenda, si chiamano escort: le prostitute che ricevono su appuntamento. Le otr (on the road) sono piu da consumo.

Le escort per me sono personaggi letterari. Dalle loro parole, e da quelle dei loro clienti, sono nati i personaggi del mio libro, e la convinzione profonda che si, cio che cercano questi uomini, al fondo, e un sogno d’amore».

Come si allestisce un sogno d’amore nei bilocali che descrive nel libro?

«Con le “coccole”, molto citate sul forum. Con le chiacchiere dopo il rapporto: fondamentali. Poi c’e il fk, il french kiss: il Santo Graal di Gnocca forum. Servizio rarissimo, piu costoso dell’anal, che consente di raggiungere livelli di eccellenza.

Perche solo il bacio puo confermare che questo e amore e noi siamo fidanzati. Ovviamente, perche ci sia girlfriend experience la magia deve durare fino ai saluti».

Recensiscono anche quelli?

«Eccome. E le escort lo sanno. Sanno come riportare la quiete interiore in questi uomini. Il che le rende figure mitologiche. Penso alle etere greche. Alle geishe. Al volto materno della puttana».

Ma – chiedo all’etnografo – per ricostruire tutto questo basta Gnocca forum? Non sarebbe piu scientifico, come dice il protagonista, «accucciarsi di fianco al letto»?

«Si. Eppure, recensendo le prostitute, questi uomini raccontano se stessi. Ed essendo anonimi, non hanno motivo di mentire».

Pero manca il punto di vista delle prostitute.

«L’oggetto di indagine sono gli uomini. Ma nel romanzo le prostitute ci sono, eccome».

Loro le leggono, le recensioni?

«A volte. Capita anche che protestino per quelle negative (rarissime). E li e subito una levata di scudi: “Se la recensione non e veritiera dovresti scusarti con la signorina”. E quello: “Se son stato scortese, e perche quel giorno avevo bisogno di coccole e tu mi sei sembrata un po’ brusca».

Altro che cowboy.

«C’e da dire che i cattivi non si raccontano. Raccontarsi e sempre un dono. E i cattivi non lo fanno. Non vanno su Gnocca forum».

Invece “i buoni” si?

«Diciamo che questi uomini, ogni tanto, hanno bisogno di illudersi di essersi appena innamorati, ma non possono, non sanno farlo con le compagne».

Queste parole, per citarla, sembrano «copiate da una pagina antifemminista».

«Ma io sono femminista! Per questo ho scritto un libro sulla prostituzione».

E la bibliografia sull’argomento, che dice?

«La bibliografia (quasi inesistente) parla solo di numeri. E di donne transessuali, benche in Italia siano, almeno si dice, tre prostitute su cento».

Come spiega questa equazione indebita tra prostituzione e transessualita?

«Parlare di prostitute in Italia significa mettere in discussione la coppia. Significa dire che le coppie che ci sono in giro non stanno poi cosi bene. Che l’amore e la famiglia tradizionale si basano su una finzione. Allora meglio parlare di prostitute transessuali: nella loro eccezionalita, distolgono l’attenzione dall’ordinario».

Il bello e che anche nel suo romanzo c’e l’amore di una coppia tradizionale.

«Eh, sì».

