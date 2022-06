Shakira Gerard Pique

Federica Bandirali per corriere.it

Non si fermano i gossip attorno alla rottura, dopo dieci anni, tra Shakira e Piquè: se inizialmente i rumors più accreditati davano per certo che fosse stata la cantante a far finire la relazione ( dopo aver scoperto un tradimento ), ora si mescolano di nuovo le carte in tavola: il giornalista José Antonio Aviles, durante un talk show spagnolo, ha citato fonti «molto, molto vicine a Piquè» che avrebbero confermato una relazione aperta tra i due. Sempre il giornalista ha raccontato di come «tre anni fa i due avessero vissuto una crisi che, una volta superata, li avrebbe convinti a diventare una coppia aperta».

Una tesi che lascia stupiti tutti i fan della coppia. Dalle prime indiscrezioni sembrava che la popstar avrebbe avuto le prove della relazione dell'ex compagno dopo averlo fatto pedinare da un investigatore privato, proprio perché insospettita dai comportamenti insoliti del calciatore. Intanto Shakira e Piquè sono stati avvistati qualche giorno in Repubblica Ceca con i loro figli: una reunion solo per accompagnare il piccolo Milan impegnato nella supercoppa di baseball under 10.

