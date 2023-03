MA LO SAPETE CHE CI SONO ALCUNI PAESI EUROPEI CHE HANNO DECISO DI CANCELLARE IL PASSAGGIO DA ORA SOLARE A ORA LEGALE? MENTRE GLI ITALIANI CONTINUANO A COMBATTERE CON IL MINI JETLAG TRA SPOSSATEZZA, MALUMORE E SCOMBUSSOLAMENTO, I PAESI DEL NORD EUROPA HANNO DETTO ADDIO ALLO SPOSTAMENTO DELLE LANCETTE: CERTO È CHE LA VICINANZA CON IL POLO NORD CAMBIA TUTTO VISTO CHE LA COPERTURA SOLARE D’ESTATE È MOLTO PIÙ AMPIA E…

La consuetudine del passaggio tra l’ora solare in inverno e l'ora legale in estate è iniziata durante la Prima guerra mondiale per ridurre i costi energetici. […]

Nel 2018 il Parlamento Europeo ha approvato una risoluzione che prevede l’abolizione dell’obbligo per i vari Paesi membri di passare da un’ora all’altra due volte all’anno, ma ha anche auspicato una decisione unitaria a livello europeo. Una consultazione online – svolta dal 4 luglio al 16 agosto 2018 con l’adesione record di 4,6 milioni di cittadini europei - mostrò che l’85% degli intervistati era favorevole all’abolizione del cambio dell’ora semestrale.

L'Italia ha quindi chiesto all'Unione di lasciare invariata la situazione a differenza di quanto decisa da Germania, Finlandia, Lituania, Svezia ed Estonia. I Paesi del Nord Europa infatti sono stati quelli che più di tutti hanno voluto l'abrogazione dell'ora legale, per la maggiore vicinanza con il Polo Nord che impone una copertura di luce in estate molto più lunga rispetto alle nostre giornate. Il guadagno in termini di luce naturale per questi Paesi è irrilevante, mentre per noi rappresenta un bottino energetico.

Lo scorso anno nei 7 mesi di ora legale, secondo Terna il sistema elettrico italiano ha risparmiato circa 190 milioni di euro perché dal 27 marzo ha beneficiato di minori consumi per 420 milioni di kwh, pari al valore di fabbisogno medio annuo di circa 150 mila famiglie. […] Dal 2004 al 2022, secondo Terna il minor consumo di energia elettrica per l'Italia dovuto all'ora legale è stato complessivamente di circa 10,9 miliardi di kWh e ha comportato un risparmio per i cittadini di circa 2 miliardi di euro.

