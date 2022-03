MACRON HA UN NEMICO - CON LA CRISI UCRAINA INCOMBENTE SULLE ELEZIONI FRANCESI, IL PORTABORSETTE DI BRIGITTE E' LANCIATISSIMO VERSO LA RIELEZIONE - SECONDO DIVERSI SONDAGGI NELL'ULTIMA SETTIMANA HA RACCOLTO IL 30% DELLE INTENZIONI DI VOTO, MOLTO PIU' AVANTI RISPETTO ALLA SUA RIVALE PIU' VICINA, MARINE LE PEN, CHE E' AL 18% - E ANCHE NELL'IPOTESI DI UN BALLOTTAGGIO, MACRON VINCEREBBE A MANI BASSE - L'UNICO, POSSIBILE, NEMICO? L'ASTENSIONISMO...

Con la crisi ucraina incombente sulle prossime elezioni presidenziali francesi, gli elettori sembrano sempre più disposti a restare fedeli a Emmanuel Macron e alla sua promessa di "proteggere" il Paese in tempi turbolenti.

A soli 30 giorni dal primo turno di votazioni, dalla scorsa settimana il 44enne ex banchiere d'affari ha visto salire i sondaggi d'opinione: ha raccolto il 30% delle intenzioni di voto in diversi sondaggi.

Questo lo pone molto più avanti della sua rivale più vicina, la veterana di estrema destra Marine Le Pen, che sta facendo la sua terza corsa alla presidenza e attualmente è al 18% secondo un sondaggio Ifop-Fiducial pubblicato lunedì.

Se Macron e Le Pen andranno al ballottaggio del secondo round, in una rivincita della loro sfida del 2017, il sondaggio prevede una solida vittoria di Macron tra il 56% e il 44%.

«Era già il chiaro favorito prima della crisi ucraina, e lo è ancora di più ora», ha affermato Jeremie Peltier, capo della ricerca presso la Fondazione Jean-Jaures, un think tank con sede a Parigi.

«Ma questo potrebbe anche avere un lato negativo, perché alcune persone potrebbero pensare che il gioco sia già finito, che il dado è tratto e potrebbero benissimo rimanere a casa invece di votare», ha detto.

La debole affluenza alle urne è stata il fattore chiave nello sbalorditivo successo del padre di Le Pen, Jean-Marie, nel 2002 quando ha battuto il favorito socialista Lionel Jospin e ha raggiunto il ballottaggio, un terremoto politico che perseguita ancora i candidati tradizionali.

Se la crisi ucraina sembra aver rimobilitato gli elettori, i tassi di astensione in Francia sono aumentati per decenni, raggiungendo il 22% cinque anni fa. Questo potrebbe fornire un'apertura alla conservatrice Valerie Pecresse dei Rebublicains, che è testa a testa per il terzo posto nei sondaggi con il marchio anti-immigrati Eric Zemmour, o a Jean-Luc Melenchon, l'unico candidato di sinistra in doppia cifra a 11,5 per cento, secondo Ifop.

Vero entusiasmo?

Nel video della sua campagna inaugurale, Macron ha insistito sul fatto che «non è affatto un affare fatto» e ha promesso di precisare i suoi piani per un secondo mandato nonostante gli sforzi frenetici per mediare la fine del conflitto in Ucraina.

È arrivato alla presidenza come un outsider centrista che ha promesso di scuotere la seria divisione sinistra-destra della Francia con riforme a favore delle imprese per rilanciare la crescita e creare una "nazione start-up".

Ha spinto attraverso leggi sul lavoro più flessibili, tagli alle tasse, una revisione radicale dell'operatore ferroviario statale carico di debiti SNCF e il suo portavoce ha confermato che si sta preparando a rivedere un sistema pensionistico bizantino che riporterebbe l'età pensionabile legale a 65 anni da 62.

«Questo potrebbe reinnestare polemiche e un po' di confronto, perché ciò avrebbe un grande impatto sulla vita delle persone» e darebbe trazione ai candidati di sinistra che si oppongono alla riforma, ha detto Peltier.

L'alta agenda di Macron e un percepito distacco hanno alimentato il violento contraccolpo del "gilet gialli" del 2018-19, quando un aumento della tassa sul carburante per pagare gli sforzi per il cambiamento climatico ha costretto il presidente a fare importanti concessioni, insieme alle promesse di aver appreso «l'umiltà».

L'aumento dei prezzi del carburante e dell'energia sulla scia dell'invasione russa potrebbe riaccendere le critiche sul fatto che Macron non stia facendo abbastanza per proteggere le famiglie a basso reddito dalle ricadute del conflitto.

Lunedì, durante una tappa della campagna, ha sorpreso molti annunciando che metterà fine alla tassa annuale di 138 euro che ogni famiglia con la TV paga, facendo eco a una promessa già fatta dalla maggior parte dei suoi rivali di destra.

«È un po' giovane, ma finora ha svolto un lavoro abbastanza buono, e le persone non vogliono rischiare un nuovo presidente mentre il conflitto in Ucraina persiste, ha detto Pascal Perrineau, professore all'università Sciences Po di Parigi.

«Ma questo non significa che ci sia un vero entusiasmo dietro a lui: il sentimento anti-Macron è ancora lì», ha ammonito. Gli oppositori di Macron hanno anche criticato il suo rifiuto di prendere parte a un dibattito prima del primo turno del 10 aprile.

«Questo concorso non deve essere rubato ai francesi», ha detto mercoledì Pecresse alla televisione BFM, dicendo che il conflitto in Ucraina è stato utilizzato per «reprimere queste elezioni e il dibattito democratico che deve essere tenuto sullo stato francese».