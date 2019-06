MAESTRO DI ABUSI – IN OHIO UN INSEGNANTE DI 25 ANNI AVREBBE ABUSATO SESSUALMENTE DI 28 RAGAZZINE DI PRIMA ELEMENTARE E NE AVREBBE PALPEGGIATE ALMENO ALTRE 88: A UNA DI LORO AVREBBE DETTO CHE QUANDO SAREBBE DIVENTATA PIÙ GRANDE L'AVREBBE SPOSATA – A INCASTRARE IL PEDOFILO SONO STATI DEI VIDEO IN CUI SI VEDE IL MAESTRO…

Biagio Chiariello per "www.fanpage.it"

Avrebbe abusato sessualmente di 28 ragazzine di prima elementare e ne avrebbe “toccato” almeno altre 88. Ad una di loro avrebbe detto che quando sarebbe diventata più grande l'avrebbe sposata, secondo il procuratore della contea di Warren, David Fornshell.

Sono le accuse a cui è chiamato a rispondere Austin Hopkins, 25enne insegnante presso la Springboro Community City Schools, la Clearcreek Elementary e la Springboro Intermediate, nello Stato dell’Ohio, al momento dei fatti per cui è incriminato su 36 capi d'imposizione sessuale.

Fornshell ha detto che le ragazzine “amavano Hopkins come insegnante a causa della quantità di affetto che mostrava loro, ma Hopkins le stava manipolando”. "Molte di queste ragazzine avrebbero gareggiato per la sua attenzione durante la lezione … Una di queste bambine aveva convinta che si sarebbero sposati da grandi", ha detto Fornshell.

Ci sarebbero alcuni video di sicurezza della palestra della Clearcreek Elementary mostra le ragazze a cavallo di Hopkins il maestro che metto le mani su magliette e gonne delle piccole alunne.

"I bambini potrebbero non notare nulla di sbagliato, ma quando lo guardi occhi di un adulto, ti viene da vomitare", ha detto Fornshell. I filmati in questioni risalgono al periodo tra il dicembre 2018 e il marzo 2019. Lunedì pomeriggio, il rappresentante della Springboro Community School Schools, Scott Marshall, ha dichiarato che il distretto ha sospeso Hopkins l'8 marzo “in pochi minuti” dopo aver appreso delle accuse. L’insegnante è dimesso quattro giorni dopo. L’uomo ora è in carcere, la sua cauzione non è stata ancora stabilita.

