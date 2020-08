27 ago 2020 08:57

MAI DIRE MAYER – IL CEO DI TIKTOK KEVIN MAYER HA LASCIATO L’AZIENDA! – EX CAPO DI DISNEY+, ERA ARRIVATO ALLA CORTE DI “BYTEDANCE” DA POCO PIÙ DI DUE MESI – ERA IN LIZZA PER DIVENTARE IL CAPO DI DISNEY, MA QUANDO NON È STATO PROMOSSO SE N’È ANDATO ALLA CONCORRENZA. I CINESI SPERAVANO CHE UN AMERICANO AL COMANDO LI AIUTASSE AD AMMORBIDIRE TRUMP. COSA CHE NON È SUCCESSA