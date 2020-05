UOMINI DI POCA FED – LE PREVISIONI DI JEROME POWELL: L’ECONOMIA AMERICANA NON SI RIPRENDERÀ PRIMA DELLA FINE DEL 2021, MA “SE NON CI SARÀ UNA SECONDA ONDATA SI POTRÀ GIÀ ASSISTERE A UN RECUPERO IN AUTUNNO” – LA DISOCCUPAZIONE ARRIVERÀ AL 20-25%, MA “LA MAGGIORANZA DI CHI HA CHIESTO I SUSSIDI È STATO LASCIATO A CASA IN VIA TEMPORANEA…” – VIDEO