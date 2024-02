6 feb 2024 12:03

LA MALATTIA TUTTI GLI SCAZZI PORTA VIA – IL PRINCIPE HARRY E' IN VOLO PER LONDRA: È STATO RE CARLO IN PERSONA A TELEFONARE AL FIGLIO PER COMUNICARGLI DI AVERE UN CANCRO – IL PRINCIPE HA PRESO IL PRIMO AEREO IN PARTENZA DA LOS ANGELES DOVE È STATO AVVISTATO MENTRE SI IMBARCAVA SU UN VOLO PER LONDRA – NESSUNA TRACCIA DI MEGHAN E DEI FIGLI CHE RIMANGONO NEGLI USA…