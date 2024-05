26 mag 2024 18:12

A MALDONATO NON SI GUARDA IN BOCCA – IL GIUDICE NON HA CONVALIDATO L’ARRESTO DI JONATHAN MALDONATO, IL 37ENNE FERMATO CON L’ACCUSA DEL TENTATO OMICIDIO DELLA MOGLIE, LINFLUENCER SOUKRAINA EL BASRI, NOTA COME SIU – L'UOMO SOSTIENE CHE LA MOGLIE SI SIA INFLITTA LE FERITE DA SOLA, MA GIÀ IN PASSATO LA DONNA LO AVEVA DENUNCIATO PER MALTRATTAMENTI – IL GIUDICE HA IMPOSTO IL DIVIETO DI AVVICINAMENTO E…