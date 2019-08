MALTA TENSIONE! – L’ISOLA SI RIFIUTA DI RIFORNIRE DI CARBURANTE LA “OCEAN VIKING”, LA NUOVA NAVE DI SOS MEDITERRANEE E MEDICI SENZA FRONTIERE – L’INTESA ERA STATA CONFERMATA DA UN INTERMEDIARIO, MA POI LE AUTORITÀ MARITTIME MALTESI HANNO INFORMATO L’EQUIPAGGIO CHE NON C’ERA L’AUTORIZZAZIONE – LA NAVE NON HA MIGRANTI A BORDO, MA STA ANDANDO VERSO LA LIBIA A CERCARLI…

ocean viking la nuova nave di sos mediterranee medici senza frontiere

(ANSA) - Le autorità maltesi si sarebbero rifiutate di rifornire di carburante la Ocean Viking, la nuova nave di salvataggio di Sos Mediterranee e Medici senza frontiere, nonostante fossero stati presi precisi accordi in questo senso. A denunciarlo un portavoce di Sos Mediterranee all'agenzia tedesca Dpa. L'intesa era stata confermata da un intermediario - ha detto la fonte - ma poi le autorità marittime maltesi avrebbero informato via radio che non vi era alcuna autorizzazione. La nave si sta recando nella zona Sar davanti alla Libia per la sua prima missione, perciò al momento non ha migranti a bordo.

MUSCAT ocean viking la nuova nave di sos mediterranee medici senza frontiere 3 ocean viking la nuova nave di sos mediterranee medici senza frontiere 4 migranti ocean viking la nuova nave di sos mediterranee medici senza frontiere 5 migranti mediterraneo ocean viking la nuova nave di sos mediterranee medici senza frontiere 6 migranti 1 migranti mediterraneo ocean viking la nuova nave di sos mediterranee medici senza frontiere 2 migranti mediterraneo ocean viking la nuova nave di sos mediterranee medici senza frontiere 1