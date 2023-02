UNA MAMMA PER ULTRAS – A GUIDONIA, ALLE PORTE DI ROMA, UNA GARA DI DANZA PER BAMBINI È FINITA A SCHIAFFI, BORSETTATE E INSULTI TRA GENITORI – IL LOCALE CHE OSPITAVA L'EVENTO ERA TROPPO PICCOLO PER OSPITARE TUTTI I PARENTI. COSI’ È SCOPPIATA UNA LITE PER ACCAPARRARSI UN POSTO A SEDERE. PER RISTABILIRE LA CALMA SONO DOVUTI INTERVENIRE I CARABINIERI – TONI DRAMMATICI SULLA CHAT DELLE MADRI: “ABBIAMO RISCHIATO L’APOCALISSE”

Estratto dell'articolo di Maria Elena Vincenzi per “la Repubblica - Edizione Roma”

genitori in fila fuori dal cadillac village di guidonia

Doveva essere una gara di danza. E invece è finita a parolacce e borsettate. Tanto che polizia e carabinieri sono intervenuti e hanno interrotto la zuffa tra due mamme e papà. E pure la competizione. […]

Domenica pomeriggio, Guidonia. In programma al Cadillac Village, la Msp Dance Cup, una gara di ballo per bambini e adolescenti. Hip hop, acrobatico, danza moderna. Un evento gettonatissimo dalle scuole di tutta la capitale [..] Tra gli iscritti ci sono anche accademie di blasonati coreografi, gente che lavora nel mondo dello spettacolo. […]

rissa tra donne

Ma basta l’arrivo nel parcheggio per capire che non sarà divertente come ci si aspettava. Ci sono centinaia di macchine, impossibile trovare posto. Anche per sedersi: dentro c’è una calca incredibile di gente. Non ci sono sedie per tutti, genitori nonni e zii, che pure hanno dovuto acquistare un biglietto extra per entrare (l’iscrizione dei piccoli alla competizione costava 25 euro), sono costretti a stare in piedi, stipati l’uno contro l’altro. Iniziano le prime lamentele e così gli organizzatori decidono che entrano solo i parenti e amici delle squadre in gara in quel momento. […] E il malcontento sale ancora. […]

genitori in fila fuori dal cadillac village di guidonia

[…] A un certo punto, in attesa della gara di hip hop delle bambine più piccole, una mamma e un papà decidono di sedersi, finalmente, dopo ore di attesa in piedi. E per farlo spostano alcuni indumenti abbandonati su una sedia. Pochi istanti dopo torna la coppia proprietaria dei vestiti. Accusano gli altri due di aver rubato il posto, i toni sono accesi e aggressivi. Ne nasce una discussione che, complice la tensione, si accende subito. Le due mamme si accapigliano, i papà si insultano. Gli altri genitori assistono alla scena, increduli.

Qualcuno chiama i carabinieri, altri la polizia. Alcune bambine si spaventano, altri genitori riescono a separare le due coppie. Ma quando arrivano le forze dell’ordine, la situazione è ancora tesa. […] Dopo qualche contrattazione, si decide di far ballare solo i bambini più grandi, per tutti gli altri la gara è finita.

CARABINIERI

Intanto le due mamme e i due papà vengono sentiti dai carabinieri e allontanati dal luogo della competizione. Sembrano essersi calmati, dovranno decidere cosa fare: hanno 3 mesi di tempo per sporgere querela. Ma l’incubo, «l’apocalisse» come l’hanno definita alcuni genitori sulle chat Whatsapp, non è finita. Fuori, nel parcheggio, qualcuno dei presenti ha dovuto chiamare il carroattrezzi perché ci sono auto che bloccano la via d’uscita. […]

carabinieri 1

rissa tra donne 2