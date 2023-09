17 set 2023 09:36

I MANESKIN TORNANO A SUONARE “PER STRADA” – LA BAND ROMANA, CHE HA INIZIATO LA SUA CARRIERA STRIMPELLANDO A VIA DEL CORSO, SI È ESIBITA IN UN CONCERTO A SORPRESA A TIMES SQUARE, A NEW YORK – IL LIVE FUORI PROGRAMMA HA MANDATO IN SOLLUCCHERO I FAN AMERICANI CHE SI SONO GODUTI ANCHE LO SPETTACOLO DI VICTORIA CON I CAPEZZOLI AL VENTO (AS USUAL) - IL 21 SETTEMBRE PARTE IL TOUR DEI MANESKIN NEGLI STATI UNITI, SUD AMERICA E… - VIDEO