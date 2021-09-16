MARE ROSSO SANGUE - ALLE ISOLE FAROE SONO STATI MASSACRATI OLTRE 1.500 DELFINI NELLA TRADIZIONALE CACCIA CHE SI SVOLGE NEL PAESE - MA QUESTA VOLTA LA PRATICA, CHIAMATA "GRINDADRAP", HA INDIGNATO NON SOLO GLI AMBIENTALISTI, MA ANCHE ALCUNI ORGANIZZATORI CHE PARTECIPANO ALL'EVENTO: DI SOLITO VENGONO SGOZZATE CIRCA 600 BALENE E 35-40 DELFINI, MA QUESTA VOLTA... - VIDEO

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Mattanza delfini isole Faroe Mattanza delfini isole Faroe

Orrore e rabbia alle isole Faroe dove domenica scorsa sono stati massacrati oltre 1.500 delfini nella tradizionale caccia che da secoli si svolge nel Paese. Le terribili immagini che mostrano i cadaveri dei mammiferi sulla battigia di Skalabotnur a Eysturoy, e il mare color rosso sangue hanno fatto il giro dei social media scatenando l'ira degli ambientalisti ma anche di alcune organizzazioni che partecipano all'evento.
 
La Grindadrap, così si chiama la pratica barbarica, consiste nel trascinare i mammiferi, soprattutto balene, a riva e poi massacrarli con dei coltelli. Ogni anno, riporta la Bbc, vengono sgozzate circa 600 balene e 35-40 delfini. Il massacro di domenica è senza precedenti. Nel 1940 ne furono uccisi 1200.
 

Mattanza delfini isole Faroe 2 Mattanza delfini isole Faroe 2

«E' stato un grande errore» ha ammesso il presidente dell'Associazione balenieri delle isole, Olavur Sjurdarberg. Secondo i media locali, la reazione della popolazione è stata «di smarrimento e shock a causa del numero straordinariamente grande» di delfini uccisi. Tuttavia un sondaggio effettuato dalla tv pubblica Kringvarp Foroya ha rivelato che mentre il 50% delle persone è contraria alla caccia dei delfini, l'80% è favorevole a quella delle balene.

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