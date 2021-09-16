Mattanza delfini isole Faroe 2
Mattanza delfini isole Faroe 4 Mappa isole Faroe Mattanza delfini isole Faroe 8 Mattanza delfini isole Faroe 7 Mattanza delfini isole Faroe 6 Mattanza delfini isole Faroe 5 Mattanza delfini isole Faroe 3
MARE ROSSO SANGUE - ALLE ISOLE FAROE SONO STATI MASSACRATI OLTRE 1.500 DELFINI NELLA TRADIZIONALE CACCIA CHE SI SVOLGE NEL PAESE - MA QUESTA VOLTA LA PRATICA, CHIAMATA "GRINDADRAP", HA INDIGNATO NON SOLO GLI AMBIENTALISTI, MA ANCHE ALCUNI ORGANIZZATORI CHE PARTECIPANO ALL'EVENTO: DI SOLITO VENGONO SGOZZATE CIRCA 600 BALENE E 35-40 DELFINI, MA QUESTA VOLTA... - VIDEO-
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GENERALI DELLE MIE TRAME – LA GUERRA TRA NAGEL E IL DUO DEL VECCHIO & CALTAGIRONE FINO A IERI ERA SOTTO IL TAVOLO, OGGI È SUI GIORNALI. E LO FORZE IN CAMPO SI SCHIERANO. “LA REPUBBLICA”: ‘’CONSOB IN CAMPO PER VERIFICARE L'EFFETTIVA INDIPENDENZA DI 4 CONSIGLIERI DEL COMITATO NOMINE, CRUCIALI NELL'ITER DI RINNOVO DEL CDA”. E SI TRATTA DI NOMI LEGATI AL DUPLEX ANTI-NAGEL. E CALTA COMPRA AZIONI E SALE OLTRE IL 6%
CHE SCAZZO! SCONTRO FRANCESCHINI-SPERANZA SU TEATRI, CINEMA E MUSEI - IL MINISTRO DELLA CULTURA AVEVA CHIESTO IL RITORNO ALLA CAPIENZA NORMALE VISTA L'ESTENSIONE DELL'OBBLIGO DI GREEN PASS. DRAGHI SI È SCHIERATO CON IL MINISTRO DELLA SALUTE CHE SI È OPPOSTO. C'È SOLO UN GENERICO IMPEGNO DEL GOVERNO A RICONSIDERARE LA QUESTIONE A OTTOBRE…
CAFONALINO - LA PRESENTAZIONE DI "RAZZA POLTRONA", NUOVO LIBRO DI FABRIZIO RONCONE, MEJO DI UN TALK! TUTTI AD APPIZZARE LE RECCHIE PER IL BOTTA E RISPOSTA TRA ENRICO LETTA E GIORGIA MELONI - LA DUCETTA E' RASSEGNATA AL MATTARELLA BIS: "CREDO CHE LE SUE QUOTAZIONI SIANO MOLTO ALTE". E SPARA SU DRAGHI: "E' UN'ANOMALIA" - LETTA FA PRESENTE CHE L'ITALIA, ZAVORRATA DA UN DEBITO PUBBLICO ENORME, SAREBBE ALLA FAME SENZA L'EURO-DRAGHI - FOTOGALLERY
DOVE VAI IN VACANZA? A GRADO! – LO STORICO DELL'ARTE LUIGI FICACCI: "PROPRIO DOVE L’ADRIATICO SI CONCLUDE IN UNA LAGUNA SI POSSONO RINTRACCIARE I CARATTERI DELLA PIÙ ELEVATA CIVILTÀ BIZANTINA, IN UN AVORIO CONSERVATO AL BRITISH MUSEUM. E’ MOLTO PROBABILE CHE NEL VII SECOLO, QUELLA TAVOLETTA VENISSE ESEGUITA E INSERITA IN UNA CATTEDRA VESCOVILE EBURNEA, DEDICATA ALL’APOSTOLO PIETRO – E POI LA CATTEDRALE DI SANT'EUFEMIA, LA BELLISSIMA CHIESA DI SANTA MARIA DELLE GRAZIE, IL CAMPO DEI PATRIARCHI, UN ORGANISMO URBANO CHE…" - VIDEO
VECCHI SI, MA NON RINCOGLIONITI – UNO STUDIO DIMOSTRA CHE ALCUNE CAPACITÀ COGNITIVE, COME IL PROCESSO DECISIONALE, L'AUTOCONTROLLO E PERSINO LA NAVIGAZIONE, LA MATEMATICA, LA LINGUA E LA LETTURA MIGLIORANO DAI 70 ANNI IN SU - IL RICERCATORE SENIOR DELLO STUDIO, MICHAEL T. ULLMAN: “QUESTE ABILITÀ MIGLIORANO DURANTE L'INVECCHIAMENTO, PROBABILMENTE PERCHÉ LE PRATICHIAMO PER TUTTA LA VITA” – LA RICERCA HA ANCHE DIMOSTRATO L’UNICA CAPACITÀ COGNITIVA CHE DIMINUISCE CON L’ETÀ È…