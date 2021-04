MEGHAN, RACCONTANE UN’ALTRA – L’ATTRICE (PER MANCANZA DI POSE) HA PREFERITO RIMANERE IN CALIFORNIA E NON ANDARE AL FUNERALE DI FILIPPO PERCHÉ “NON VOLEVA ESSERE AL CENTRO DELL’ATTENZIONE” - SECONDO I SUOI AMICI, LA DUCHESSA E IL PRINCIPE “AVEVANO UN RAPPORTO SPECIALE. LEI LO ADORAVA”. SI', TAL PUNTO DA FOTTERSENE DEL SUO RICOVERO IN OSPEDALE E NON RETROCEDERE DI UN PASSO SULLA MESSA IN ONDA DELL’INTERVISTA A OPRAH WINFREY… - VIDEO

Da "www.huffingtonpost.it"

principe filippo, harry, meghan 4

Il principe Harry è a Londra per l’ultimo saluto al nonno Filippo. Grande assente alle esequie sarà la moglie Meghan che, al sesto mese di gravidanza, ha preferito restare in California col primogenito Archie. Ma a spingerla a rimanere in America non sarebbero state solo le precauzioni di salute: “Meghan non voleva essere al centro dell’attenzione ai funerali di Filippo”, hanno rivelato amici dell’ex attrice interpellati dal Daily Mail.

la famiglia windsor matrimonio harry e meghan

Insomma Meghan Markle avrebbe preferito rimanere in disparte, forse anche a causa delle ripercussioni dell’intervista shock rilasciata a Oprah Winfrey in cui lei e il marito avevano lamentato il poco sostegno ricevuto dalla famiglia reale. La moglie del principe Harry sarebbe addolorata dal non poter partecipare ai funerali perché, come ha rivelato un’amica della duchessa di Sussex al Daily Mail, “Meghan e il principe Filippo avevano un rapporto speciale. Lei lo adorava”.

principe filippo, harry, meghan 1

“Meghan ha detto che la sovrana comprende la sua assenza. Capisce che deve pensare alla sua salute e a quella della bimba che porta in grembo”, aggiunge la testata britannica. Ancora secondo il tabloid, l’ex attrice si sarebbe detta dispiaciuta di non poter essere accanto al marito in un momento tanto difficile, ma sarebbe convinta che questa potrebbe essere l’occasione giusta per vedere appianate le tensioni tra Harry, il padre Carlo e il fratello William.

principe filippo e nipoti

“La famiglia reale deve mettere da parte ogni divergenza e riunirsi come una cosa sola. Per Meghan il principe Filippo vorrebbe che in famiglia tornasse la pace. Lei, da par sua, è disposta a perdonare e a guardare avanti”, sono state le ulteriori rivelazioni di un’amica della duchessa.

famiglia reale inglese camilla, carlo, regina elisabetta principe filippo, principe harry meghan markle principe filippo e harry 5 principe filippo e elisabetta ii meghan markle frigna da oprah meghan markle oprah principe filippo e harry 7 principe filippo e harry 2 principe filippo, harry, meghan 3 oprah winfrey intervista meghan markle e il principe harry 4

oprah winfrey intervista meghan markle e il principe harry 5 oprah winfrey intervista meghan markle e il principe harry 7 meghan markle la presentazione di archie alla regina e al principe filippo matrimonio harry e meghan markle 1 matrimonio harry e meghan markle 2 principe harry meghan markle meghan markle principe filippo e harry 1 principe filippo e harry 3 principe filippo e harry 4 principe filippo e harry 6