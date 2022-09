MEJO DE' "TOP GUN"! - DUE EUROFIGHTERS DELL'AERONAUTICA MILITARE HANNO INTERCETTATO UN VELIVOLO CON CUI GLI ENTI DEL CONTROLLO DEL TRAFFICO AEREO NON RIUSCIVANO PIÙ AD ENTRARE IN CONTATTO RADIO - L'OGGETTO DELLO "SCRAMBLE" DEI DUE CACCIA È STATO UN AEREO OLANDESE, DECOLLATO DALL'AEROPORTO DI BUDEL E DIRETTO A…

Due Eurofighter dell'Aeronautica Militare italiana questa mattina hanno effettuato un decollo immediato per intercettare un velivolo con cui gli enti del controllo del traffico aereo non riuscivano più ad entrare in contatto radio. Oggetto dello scramble dei due caccia è stato un velivolo PC12 olandese, decollato dall'aeroporto di Budel e diretto a Roma-Ciampino.

I due Eurofighter sono decollati da Istrana (TV), dopo la segnalazione del Combined Air Operations Centre di Torrejon. Il jet è stato immediatamente raggiunto dagli intercettori guidati dal personale "Guida Caccia" dell'11esimo Gruppo DAMI (Difesa Aerea Missilistica Integrata) del Comando Operazioni Aerospaziali, e invitato a ristabilire il contatto.

Ma è solo l'ultimo di vari interventi, in una settimana piena per gli equipaggi dell'Aeronautica Militare. Sempre oggi un elicottero HH-139A dell'84esimo Centro Combat Search & Rescue (C/SAR) è decollato da Gioia del Colle, dopo essere stato attivato dal Rescue Coordination Centre del Comando Operazioni Aerospaziali per un intervento a Castelsaraceno, in provincia di Potenza. Il velivolo ha recuperato due giovani escursionisti rimasti bloccati su una parete rocciosa con il verricello.

Ieri è volato in Pakistan un KC767A del 14esimo Stormo per trasportare circa 16 tonnellate di materiale (medicinali, vestiario e materiale tecnico tra cui tende pneumatiche e motopompe) a supporto della popolazione duramente colpita dalla recente alluvione.

Mentre all'estero si registrano già due scramble di Eurofighter italiani per intercettare caccia russi arrivati quasi al confine dello spazio aereo della Polonia. I due caccia dell'Aeronautica militare italiana stanno partecipando a missioni di 'air policing' sui cieli della Nato, integrati nella task force 'Air White Eagle' nella base polacca di Malbork.