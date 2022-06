20 giu 2022 16:28

MELA BACATA - ENNESIMA SPARATORIA A NEW YORK: GIOVEDì POMERIGGIO, NEL BRONX, DUE UOMINI SU UNO SCOOTER HANNO APERTO IL FUOCO CONTRO UN GRUPPO DI QUATTRO PERSONE CHE STAVANO CHIACCHIERANDO PER STRADA. UN RAGAZZO DI 28 ANNI E' RIMASTO FERITO - LA POLIZIA: "STIAMO ESAMINANDO TUTTE LE POSSIBILITA' PER SPIEGARE I MOTIVI DELLA SPARATORIA. NON E' CHIARO SE SI SIA TRATTATO DI UNA GANG..." - VIDEO