19 set 2023 14:51

MELONI, CHE FACCIA DI SFINGE! – FRATELLI D'ITALIA VUOLE RIMUOVERE IL DIRETTORE DEL MUSEO EGIZIO DI TORINO, CHRISTIAN GRECO, IN CARICA DAL 2014 – SU DI LUI PENDE UNA “TAGLIA” DAL 2018, QUANDO SORA GIORGIA CONTESTÒ L'INIZIATIVA DI FAR ENTRARE GRATIS I VISITATORI DI LINGUA ARABA – L'ASSESSORE REGIONALE DI FDI, MAURIZIO MARRONE: "NON VA CONFERMATO, ALTRI SONO PIÙ QUALIFICATI" – IL PROBLEMA È CHE IL MUSEO EGIZIO È UNA FONDAZIONE PRIVATA. E IL DIRETTORE NON VIENE SCELTO A ROMA…