“GIRAVO CON UN MAGLIONE SOTTO LA CAMICIA, PERCHÉ GLI ALTRI NON SI ACCORGESSERO DI NULLA” – QUANDO GIANLUCA VIALLI, SCOMPARSO OGGI A 58 ANNI, RIVELÒ A CAZZULLO DI AVERE IL CANCRO, NEL 2018: “NE AVREI FATTO VOLENTIERI A MENO, MA NON È STATO POSSIBILE. ORA STO MEGLIO, È PASSATO UN ANNO E SONO TORNATO AD AVERE UN FISICO BESTIALE. MA NON HO LA CERTEZZA DI COME FINIRÀ LA PARTITA” – MANCINI (“SIAMO FRATELLI”), MOGGI E IL PROCESSO PER DOPING: “PRENDEVAMO LA CREATINA COME TUTTI, LECITAMENTE. QUELLA JUVE AVREBBE POTUTO VINCERE 6-7 SCUDETTI RISPETTANDO LE REGOLE. MA POI LA GOLA HA FATTO SÌ CHE…” – IL RICORDO DEL CHELSEA: “UNA LEGGENDA PER NOI E PER TUTTO IL CALCIO”