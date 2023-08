IN MESSICO I NARCOS FANNO QUELLO CHE VOGLIONO. ANCHE FAR SPARIRE MIGLIAIA DI CADAVERI - SONO STATI TROVATI DEI FORNI CREMATORI GESTITI DAL CARTELLO DI SINALOA PER “SMALTIRE” I CORPI DELLE SUE VITTIME - IN UN’INTERCETTAZIONE È EMERSO CHE LE AUTORITÀ DI JALISCO SAPEVANO DI QUESTE FORNACI GIÀ NEL 2020. MA, COME SOSTENGONO I PARENTI DI 100MILA DESAPARECIDOS, NON HANNO FATTO NULLA PER FERMARLI PERCHE’ CORROTTE E IMPAURITE...

Estratto del'articolo di Paolo Manzo per www.ilgiornale.it

forno cremaotorio cartello di sinaloa

Ieri il quotidiano messicano Milenio ha rivelato che sono stati trovati dei forni crematori gestiti da Los Chapitos, la fazione del cartello di Sinaloa guidata dai figli del «Chapo» Guzmán nella regione di Altos de Jalisco. Si tratta di fornaci di mattoni usate per smaltire i corpi delle loro vittime. Milenio ha scoperto che a Teocaltiche, città di oltre 40mila abitanti, l'uso delle fornaci come forni crematori per far scomparire testimoni scomodi avviene per ordine di Erick Lara, il boss locale de Los Chapitos. [...]

desaparecidos in messico 1

Le autorità messicane sanno bene che il cartello di Sinaloa e il cartello di Jalisco Nueva Generación si combattono da anni per il controllo di Los Altos de Jalisco. Questo ha trasformato città come la già citata Teocaltiche ma anche Lagos de Moreno, Encarnación de Díaz e San Juan de Los Lagos in una zona di guerra, con migliaia di desaparecidos.

Un audio del 2020 in cui si sentono i comandanti della Procura Specializzata per le Persone Scomparse di Jalisco spiegare al personale dell'agenzia messicana per la ricerca dei desaparecidos come vengono usate queste fornaci per far sparire i corpi è stato reso noto dal Milenio, che ha così dimostrato come la situazione sia conosciuta alle autorità del paese del tequila.

desaparecidos in messico 2

Per i parenti degli oltre 100mila desaparecidos messicani è uno scandalo che le autorità lo sapessero da almeno tre anni e non abbiano fatto assolutamente nulla al riguardo. Ma soprattutto è incredibile che il governo di Jalisco non appoggi i gruppi dei parenti degli scomparsi. L'agenzia statale di ricerca dei desaparecidos ha infatti detto loro che non può accompagnarli nelle perquisizioni delle fornaci perché «sono di proprietà privata». [...]

desaparecidos in messico 7 desaparecidos in messico 5

desaparecidos in messico 4 desaparecidos in messico 6 desaparecidos in messico 3