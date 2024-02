LA MINACCIA PIÙ GRANDE PER IL MONDO NON È L’INTELLIGENZA ARTIFICIALE, MA LA STUPIDITÀ UMANA – RITAGLIATE E CONSERVATE L’ANALISI DELL’ECONOMISTA NOURIEL ROUBINI PER IL "GUARDIAN": “LE NUOVE TECNOLOGIE CHE POTREBBERO CONTRIBUIRE ALLA CRESCITA E AL BENESSERE UMANO HANNO ANCHE UN GRANDE POTENZIALE DISTRUTTIVO” – “POTREBBERO CAMBIARE IL MONDO IN MEGLIO, MA SOLO SE RIUSCIREMO A GESTIRNE GLI EFFETTI COLLATERALI. SI SPERA CHE L'INTELLIGENZA ARTIFICIALE POSSA UN GIORNO SUPERARE LA STUPIDITÀ UMANA. MA NON NE AVRÀ MAI L'OCCASIONE SE PRIMA DISTRUGGEREMO NOI STESSI…”

Articolo di Nouriel Roubini per “The Guardian” – dalla rassegna stampa estera di “Epr comunicazione”

C'è speranza e clamore per ciò che l'intelligenza artificiale può fare per la crescita, se i politici riusciranno a domare il suo potenziale distruttivo

Dopo il ritorno dal World Economic Forum (WEF) di quest'anno a Davos, mi è stato chiesto più volte quali fossero i miei principali insegnamenti. Tra le questioni più discusse quest'anno c'è stata l'intelligenza artificiale, in particolare l'AI generativa ("GenAI"). Con la recente adozione di modelli linguistici di grandi dimensioni (come quello che alimenta ChatGPT), c'è molta speranza - e clamore - su ciò che l'AI potrebbe fare per la produttività e la crescita economica in futuro, scrive il Prof. Nouriel Roubini su The Guardian.

Per rispondere a questa domanda, dobbiamo tenere presente che il nostro mondo è dominato molto più dalla stupidità umana che dall'IA. La proliferazione delle mega minacce - ognuna delle quali è un elemento della più ampia "policrisi" - conferma che la nostra politica è troppo disfunzionale e le nostre politiche troppo fuorvianti per affrontare anche i rischi più gravi ed evidenti per il nostro futuro.

Tra questi, il cambiamento climatico, che avrà costi economici enormi; gli Stati falliti, che renderanno ancora più grandi le ondate di rifugiati climatici; e le pandemie ricorrenti e virulente, che potrebbero essere ancora più dannose, dal punto di vista economico, della Covid-19.

A peggiorare le cose, pericolose rivalità geopolitiche si stanno evolvendo in nuove guerre fredde - come quella tra Stati Uniti e Cina - e in guerre calde potenzialmente esplosive, come quelle in Ucraina e in Medio Oriente. In tutto il mondo, l'aumento delle disuguaglianze di reddito e di ricchezza, in parte determinato dall'iperglobalizzazione e dalle tecnologie che consentono di risparmiare lavoro, ha innescato un contraccolpo contro la democrazia liberale, creando opportunità per movimenti politici populisti, autocratici e violenti.

Livelli insostenibili di debito pubblico e privato minacciano di far precipitare le crisi finanziarie e del debito, e potremmo ancora assistere a un ritorno dell'inflazione e a shock negativi dell'offerta aggregata dovuti alla stagflazione. La tendenza più ampia a livello globale è verso il protezionismo, la de-globalizzazione, il disaccoppiamento e la de-dollarizzazione.

Inoltre, le stesse nuove e coraggiose tecnologie di intelligenza artificiale che potrebbero contribuire alla crescita e al benessere umano hanno anche un grande potenziale distruttivo. Sono già state utilizzate per spingere la disinformazione, i deepfakes e la manipolazione delle elezioni in ipervelocità, oltre a far temere una disoccupazione tecnologica permanente e una disuguaglianza ancora più marcata. L'ascesa delle armi autonome e della guerra informatica potenziata dall'intelligenza artificiale è altrettanto inquietante.

Accecati dall'abbaglio dell'IA, i partecipanti a Davos non si sono concentrati sulla maggior parte di queste mega-minacce. Non è stata una sorpresa.

Lo Zeitgeist del WEF, secondo la mia esperienza, è un controindicatore della direzione che il mondo sta realmente prendendo. I politici e i dirigenti d'azienda sono lì per promuovere i loro libri e sputare banalità. Rappresentano la saggezza convenzionale, che spesso si basa su una visione retrospettiva degli sviluppi globali e macroeconomici.

Per questo motivo, quando ho avvertito, in occasione della riunione del WEF del 2006, che stava per arrivare una crisi finanziaria globale, sono stato liquidato come un catastrofista. E quando, nel 2007, ho previsto che molti Stati membri dell'eurozona avrebbero presto avuto problemi di debito sovrano, sono stato contestato dal ministro delle Finanze italiano.

Nel 2016, quando tutti mi chiesero se il crollo del mercato azionario cinese facesse presagire un atterraggio duro che avrebbe causato il ripetersi della crisi finanziaria globale, sostenni - correttamente - che la Cina avrebbe avuto un atterraggio accidentato ma gestito. Tra il 2019 e il 2021, l'argomento più in voga a Davos è stata la bolla delle criptovalute, fallita a partire dal 2022. Poi l'attenzione si è spostata sull'idrogeno pulito e verde, un'altra moda che sta già svanendo.

Per quanto riguarda l'IA, ci sono ottime possibilità che la tecnologia cambi il mondo nei prossimi decenni. Ma l'attenzione del WEF per la GenAI sembra già fuori luogo, considerando che le tecnologie e le industrie dell'IA del futuro andranno ben oltre questi modelli.

Si pensi, ad esempio, alla rivoluzione in corso nella robotica e nell'automazione, che presto porterà allo sviluppo di robot con caratteristiche simili a quelle umane, in grado di apprendere e di lavorare in multitasking come facciamo noi. Oppure si pensi a ciò che l'IA farà per la biotecnologia, la medicina e, in ultima analisi, per la salute e la durata della vita umana. Non meno intriganti sono gli sviluppi dell'informatica quantistica, che alla fine si fonderà con l'IA per produrre applicazioni avanzate di crittografia e sicurezza informatica.

La stessa prospettiva a lungo termine dovrebbe essere applicata anche ai dibattiti sul clima. È sempre più probabile che il problema non si risolva con le energie rinnovabili - che crescono troppo lentamente per fare la differenza - o con tecnologie costose come la cattura e il sequestro del carbonio e l'idrogeno verde. Potremmo invece assistere a una rivoluzione dell'energia da fusione, a patto che si riesca a costruire un reattore commerciale nei prossimi 15 anni. Questa abbondante fonte di energia pulita e a basso costo, combinata con la desalinizzazione e l'agrotecnica, ci permetterebbe di sfamare i 10 miliardi di persone che vivranno sul pianeta entro la fine di questo secolo.

Allo stesso modo, la rivoluzione nei servizi finanziari non sarà incentrata su blockchain decentralizzate o criptovalute. Piuttosto, sarà caratterizzata dal tipo di fintech centralizzato abilitato dall'intelligenza artificiale che sta già migliorando i sistemi di pagamento, l'assegnazione di prestiti e crediti, la sottoscrizione di assicurazioni e la gestione degli asset.

La scienza dei materiali porterà a una rivoluzione nei nuovi componenti, nella produzione con stampa 3D, nelle nanotecnologie e nella biologia sintetica. L'esplorazione e lo sfruttamento dello spazio ci aiuteranno a salvare il pianeta e a trovare il modo di creare modi di vita extraplanetari.

Queste e molte altre tecnologie potrebbero cambiare il mondo in meglio, ma solo se riusciremo a gestirne gli effetti collaterali negativi e solo se verranno utilizzate per risolvere tutte le mega-minacce che dobbiamo affrontare. Si spera che l'intelligenza artificiale possa un giorno superare la stupidità umana. Ma non ne avrà mai l'occasione se prima distruggeremo noi stessi.

