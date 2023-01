IL MINISTRO DELL’INTERNO UCRAINO, DENYS MONASTYRSKYI, ERA IN VIAGGIO VERSO “UN PUNTO CALDO” DELLA GUERRA, QUANDO IL SUO ELICOTTERO SI È SCHIANTATO – IL PRIMO MINISTRO UCRAINO DENYS SHYMHAL HA ANNUNCIATO CHE SARÀ ISTITUITO UNO SPECIALE GRUPPO INVESTIGATIVO, E HA DESCRITTO L’INCIDENTE COME “UNA GRANDE PERDITA PER LA SQUADRA DEL GOVERNO E PER L’INTERO STATO…” - VIDEO

volodymyr zelensky denys montastyrskyi

PRIMO MINISTRO KIEV, CI SARÀ SPECIALE GRUPPO INVESTIGATIVO

(ANSA) - Il primo ministro ucraino Denys Shymhal ha scritto su Telegram che verrà immediatamente istituito uno speciale gruppo investigativo descrivendo l'incidente come "una grande perdita per la squadra del governo e per l'intero Stato". "Le mie più sincere condoglianze alle famiglie di tutte le vittime", ha aggiunto.

KIEV, MINISTRO INTERNO ERA IN VIAGGIO VERSO ZONA DI GUERRA

incidente elicottero kiev 6

(ANSA) - Il ministro dell'Interno Denys Monastyrskyi era in viaggio verso "un punto caldo" della guerra quando il suo elicottero si è schiantato. Lo ha detto, parlando alla Tv ucraina, il vice capo dell'ufficio presidenziale ucraino Kyrylo Tymoshenko, come riporta la Bbc. Come ha spiegato il corrispondente Bbc da Kiev, i funzionari ucraini generalmente volano a bassa quota per evitare i missili nemici. Ed era nebbioso stamattina. Ma al momento non si conoscono le cause dell'incidente e gli investigatori stanno setacciando la scena.

incidente elicottero kiev 5 vitalii e wladimir klitschko incidente elicottero kiev 9 incidente elicottero kiev 8 denys montastyrskyi incidente elicottero kiev 7