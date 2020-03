MISSING FAUCI – CHE FINE HA FATTO IL CAPO DEL “NATIONAL INSTITUTE OF ALLERGY AND INFECTIOUS DISEASES”? DOPO AVER PIÙ VOLTE RIPRESO TRUMP, TENTANDO DI CORREGGERLO, IL MEDICO ITALO-AMERICANO NON È STATO PRESENTE AGLI ULTIMI DUE BRIEFING DELLA TASK FORCE DELLA CASA BIANCA – TRUMP STA PERDENDO LA PAZIENZA CON FAUCI CHE HA DICHIARATO: “NON POSSO SALTARE DAVANTI IL MICROFONO E SPINGERLO VIA…”

Da "www.adnkronos.com"

meme sull'assenza di anthony fauci 4

Donald Trump starebbe perdendo la pazienza con Anthony Fauci, che in qualità di capo del National Institute of Allergy and infectious Diseases è consigliere dei presidenti sin dai tempi di Ronald Reagan, sia per le sue frequenti interviste che per i tentativi di correggere le affermazioni errate del presidente riguardo al coronavirus.

È quanto riporta oggi il New York Times, notando che l'eminente virologo di origine italiana non era presente agli ultimi due briefing della task della Casa Bianca. Il giornale ricorda come Fauci abbia dissentito pubblicamente con il presidente riguardo ai tempi necessari per avere disponibile un vaccino e sul fatto che un farmaco anti-malaria possa avere le grandi potenzialità sostenute dal presidente come cura del Covid19.

donald trump e anthony fauci

Senza contare che Trump nel briefing di ieri ha preso le distanze dal parare dei medici e scienziati: «Se dipendesse dai dottori loro direbbero, 'teniamo tutto chiuso, chiudiamo il mondo intero’, ma non si può fare una cosa del genere ad un Paese, soprattutto il numero uno dell'economia mondiale, provocherebbe problemi più grandi dell'originale».

In un'intervista a Science Magazine, Fauci ha riconosciuto a Trump «di ascoltarlo, anche se siamo in disaccordo su alcune cose.

meme sull'assenza di anthony fauci 1

Lui ha il suo stile, ma sulle cose importanti, ascolta quello che dico». Lo specialista ha comunque ammesso che c'è un limite alle cose che può fare quando il presidente dice delle cose non accurate: «non posso saltare davanti il microfono e spingerlo via. Ok allora lui dice, cerchiamo di correggere per la prossima volta».

coronavirus usa 3

Anche in un'intervista domenica alla Cbs, lo scienziato ha minimizzato l'idea che ci sia una divisione tra lui ed il presidente: «Non c'è nessuna differenza fondamentale», sottolineando che, riguardo al farmaco anti malaria il presidente ha «ascoltato alcune notizie aneddotiche secondo cui certi farmaci funzionano». «Il mio compito è provare definitivamente dal punto di vista scientifico che funzionano», ha concluso.

