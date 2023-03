14 mar 2023 17:40

MISTERO A FREUDENBERG, IN GERMANIA, DOVE UNA 12ENNE È STATA TROVATA MORTA IN UN PARCO: LA RAGAZZINA STAVA RIENTRANDO A CASA DOPO AVER TRASCORSO IL POMERIGGIO DA UN’AMICA QUANDO È SCOMPARSA – DOPO GIORNI I RICERCATORI HANNO RITROVATO IL CADAVERE IN MEZZO AGLI ALBERI: PER GLI INVESTIGATORI DUE COETANEE SAREBBERO COINVOLTE NELL’OMICIDIO, MA NON È ANCORA CHIARO COSA LE ABBIA SPINTE A UCCIDERE…